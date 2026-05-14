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Dos científicos de referencia en el ámbito de la prevención cardiovascular, el profesor Silvio Festinese y el doctor Dimitris Richter, han publicado recientemente una revisión científica que vuelve a situar en el centro del debate el papel de los productos de nicotina sin combustión en la reducción del daño asociado al tabaquismo.

El trabajo, titulado Cardiovascular effects of electronic cigarettes and heated tobacco products: Clinical evidence from a narrative review, analiza la evidencia disponible sobre cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado desde una perspectiva cardiovascular. La revisión reúne datos procedentes de ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales y análisis de cohortes, con el objetivo de evaluar cómo impacta el cambio desde el cigarrillo convencional hacia alternativas sin combustión.

Las conclusiones del estudio apuntan a una tendencia clara: los fumadores que sustituyen completamente los cigarrillos combustibles por productos de nicotina no combustibles presentan una reducción significativa en la exposición a sustancias nocivas y potencialmente nocivas. Según se explica, muchos de los biomarcadores analizados muestran cambios que, en algunos casos, se acercan a los observados en personas que abandonan por completo el consumo de tabaco.

La revisión también destaca mejoras a corto plazo en distintos indicadores relacionados con la salud cardiovascular. Entre ellos figuran la función endotelial, la rigidez arterial y los niveles de estrés oxidativo, parámetros considerados relevantes para medir el riesgo cardiovascular. En el texto se subraya, no obstante, que estos productos no están exentos de riesgo y que la mejor opción para la salud sigue siendo dejar completamente el consumo de nicotina y tabaco.

Alternativas sin combustión

A pesar de que los datos a largo plazo todavía son limitados, los cohortes y la evidencia en condiciones reales de uso sugieren que quienes utilizan exclusivamente productos sin combustión podrían presentar una menor incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores en comparación con quienes continúan fumando cigarrillos tradicionales. Para los expertos, este punto refuerza la importancia del «cambio completo» y no del uso dual entre cigarrillos y alternativas sin combustión.

Otro de los aspectos relevantes recogidos en la revisión es la reducción de la exposición a sustancias químicas tóxicas. Diversos estudios citados muestran que el cambio completo hacia productos de nicotina sin combustión disminuye de manera significativa la presencia en el organismo de hasta 15 compuestos considerados nocivos o potencialmente nocivos. Asimismo, las evaluaciones toxicológicas concluyen que el aerosol generado por estos dispositivos contiene niveles considerablemente inferiores de carcinógenos y otras sustancias tóxicas en comparación con el humo del cigarrillo convencional.

En este contexto, los investigadores consideran que los productos de nicotina sin combustión podrían representar una estrategia de reducción de daños para fumadores adultos que no consiguen o no desean abandonar el consumo de nicotina. Sin embargo, insisten en que estas alternativas deben entenderse dentro de un marco de reducción de riesgo y no como productos inocuos.

FDA: tabaco de riesgo modificado

El debate científico coincide además con recientes decisiones regulatorias en Estados Unidos. La Food and Drug Administration renovó recientemente la autorización de IQOS como producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP), una categoría excepcional que permite comunicar una reducción de la exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.

Y es que, la agencia estadounidense afirma textualmente: «Los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce de manera significativa la exposición del organismo a sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas».

La FDA añade en un texto publicado recientemente que además la evidencia científica disponible, incluso sin contar todavía con estudios epidemiológicos a largo plazo, hace «razonablemente probable» una reducción medible y sustancial de la morbilidad y la mortalidad entre los fumadores adultos que realizan un cambio completo hacia este tipo de productos.

Estos datos y el trabajo en sí de estos dos expertos vuelven a poner sobre la mesa un debate que gana relevancia en numerosos países: cómo integrar las estrategias de reducción de daños dentro de las políticas de salud pública dirigidas a combatir el tabaquismo. Mientras la comunidad científica continúa reclamando más investigación a largo plazo, la evidencia actual apunta a que, para fumadores adultos que no abandonan el consumo de nicotina, el cambio completo hacia alternativas sin combustión podría reducir significativamente su exposición a sustancias tóxicas y determinados riesgos cardiovasculares asociados al cigarrillo tradicional.