IQOS Boutique en Bilbao: un espacio innovador para fumadores adultos que buscan alternativas al cigarrillo

Con esta nueva boutique, la compañía cuenta con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas y Bilbao

Contará con una obra exclusiva del artista vasco Guillermo del Olmo, que simboliza la unión histórica del hierro con Bilbao

La nueva IQOS Boutique ha abierto sus puertas en Bilbao.
La nueva IQOS Boutique ha abierto sus puertas en Bilbao, concretamente en la emblemática calle Ercilla, situada en pleno corazón comercial y de ocio de la ciudad. Este espacio nace con el objetivo de convertirse en un punto de referencia informativo para los fumadores adultos vascos que buscan alternativas libres de humo como vía para dejar atrás el cigarrillo tradicional.

En Euskadi, más del 20% de la población adulta continúa fumando, a pesar de conocer los riesgos asociados a este hábito. En respuesta a esta realidad, la nueva boutique ofrece una amplia gama de productos innovadores caracterizados por la ausencia de combustión y humo. Al eliminar la combustión, estos dispositivos reducen de forma significativa la exposición a sustancias dañinas en comparación con el consumo de cigarrillos convencionales.

Por otra parte, aunque no son inocuos y contienen nicotina —una sustancia adictiva—, los productos libres de humo, como los dispositivos de calentamiento de tabaco, los cigarrillos electrónicos o las bolsas de nicotina, representan una alternativa menos perjudicial que seguir fumando.

En este sentido, el director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, ha señalado que «abrir nuestra séptima boutique en Bilbao representa un hito dentro de nuestra transformación». Así, asegura que su objetivo como compañía «es poner todos nuestros esfuerzos para que cada fumador adulto conozca de primera mano las alternativas libres de humo, ofreciendo toda la información disponible para combatir la enorme desinformación existente».

La apertura de Bilbao supone además un hito significativo, al tratarse de la primera IQOS Boutique 2.0 en España. Este nuevo concepto, ya presente en ciudades como Seúl, Milán o Dubái, introduce un espacio híbrido y experiencial que redefine la interacción con el cliente. La tienda se concibe como un entorno que combina diseño, tecnología y experiencias inmersivas, ofreciendo un recorrido didáctico y atractivo centrado en las emociones y la conexión con el usuario.

Asimismo, la boutique incorpora tecnología de personalización de última generación que permite a los clientes crear diseños únicos en sus dispositivos, inspirados en iconos representativos de la ciudad. De esta manera, el espacio refleja una nueva forma de entender la relación con el cliente, basada en la innovación, el asesoramiento especializado y una experiencia integral.

Según Alex Flores, director de marketing de IQOS, la llegada a Bilbao responde a una firme apuesta por acercar estos productos a los fumadores adultos vascos. El objetivo es proporcionar información rigurosa y basada en evidencia para facilitar una transición hacia opciones sin humo lo antes posible, marcando así un paso adelante en el abandono del cigarrillo tradicional.

El arte local también juega un papel protagonista en esta nueva boutique. El espacio alberga una obra escultórica creada en exclusiva por el artista vasco Guillermo del Olmo, quien ha trabajado con materiales como hierro, madera y piedra para dar forma a una propuesta que dialoga con la identidad industrial de Bilbao. Las piezas, elaboradas en acero corten, evocan la histórica vinculación de la ciudad con el hierro y aportan una dimensión cultural al entorno. Esta integración artística refuerza el compromiso de la marca con la promoción del arte local en espacios contemporáneos, consolidando una fusión entre tradición e innovación.

Consolidación internacional

Con la nueva IQOS boutique en Bilbao, la compañía consolida su ambiciosa estrategia de crecimiento de la red de boutiques propias. A cierre del primer trimestre de 2026, ya cuenta con 242 espacios en Europa, repartidos en ciudades como Ámsterdam, Londres, Milán, Berlín, Lisboa o Copenhague, entre otras.

La transformación de Philip Morris comenzó en 2014 con el lanzamiento de IQOS en dos ciudades clave: Nagoya, en Japón, y Milán, en Italia. A partir de ese momento, se inició una expansión internacional sin precedentes de la tecnología de calentamiento de tabaco, que llegó a España a finales de 2016. Desde entonces, la compañía ha apostado por un enfoque 100% multicategoría, con un portfolio de productos libres de humo dirigido a usuarios adultos de productos con nicotina, incluyendo dispositivos de calentamiento de tabaco, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.

Los últimos datos de la compañía reflejan la consolidación de esta transformación hacia los productos sin humo. En 2025, se encadena el quinto año consecutivo de crecimiento en volumen total. En concreto, el portfolio de productos sin humo ha crecido un 12,8% en ventas durante el último año, impulsado por la expansión en mercados clave y la aceleración de sus principales categorías. Los dispositivos IQOS han registrado un aumento del 10,5% en volumen de envíos, con presencia en 79 mercados, mientras que las bolsas de nicotina ZYN han crecido un 36%, alcanzando 56 mercados. Por su parte, la categoría de cigarrillos electrónicos ha experimentado un crecimiento del 102%, expandiéndose a 47 mercados.

En la actualidad, estas categorías de productos sin humo representan el 41,5% de los ingresos netos totales de la compañía, superando incluso el 50% de la facturación en 27 mercados internacionales. Con presencia en 106 mercados y 43 millones de usuarios en todo el mundo, la compañía avanza de forma decidida hacia su objetivo de que, en 2030, el 65% de sus ingresos provenga exclusivamente de alternativas libres de humo.

