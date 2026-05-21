El cociente intelectual global ha estado disminuyendo desde la década de 1980, y la ciencia acaba de identificar a los verdaderos culpables

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Durante décadas se asumió que el cociente intelectual medio de la población seguiría aumentando generación tras generación. Esa idea estaba respaldada por el conocido “efecto Flynn”, un fenómeno descrito por el investigador James R. Flynn que mostraba una mejora progresiva en las puntuaciones de las pruebas de inteligencia desde mediados del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años varios estudios internacionales, como el publicado en Futura, han empezado a detectar un cambio inesperado.

En muchos países occidentales, las nuevas generaciones ya no obtienen mejores resultados que las anteriores. En algunos casos, incluso ocurre lo contrario: las puntuaciones comienzan a descender lentamente, despertando preocupación entre científicos, educadores y expertos en salud pública. La cuestión no es menor. El cociente intelectual no mide únicamente la memoria o la rapidez mental, sino también capacidades relacionadas con el razonamiento, la comprensión verbal, la resolución de problemas y la adaptación cognitiva. Por eso, el hecho de que las puntuaciones medias estén bajando ha abierto un intenso debate sobre qué está ocurriendo en nuestro entorno.

El cociente intelectual global se reduce

Investigaciones recientes apuntan a varios factores combinados: cambios en los hábitos de lectura, exceso de estímulos digitales, menor capacidad de concentración, modificaciones en la alimentación y nuevas formas de consumo tecnológico.

Aunque los expertos insisten en que la inteligencia humana sigue siendo extremadamente compleja y no puede resumirse en una cifra, sí reconocen que ciertos hábitos modernos podrían estar afectando a nuestra forma de pensar, aprender y procesar información.

¿Por qué se ha reducido el cociente intelectual?

El llamado efecto Flynn describía un aumento constante del cociente intelectual durante gran parte del siglo XX. Según datos recogidos en investigaciones internacionales, las puntuaciones subieron aproximadamente 2 o 3 puntos por década entre 1948 y mediados de los años ochenta. Las razones parecían claras: mejor acceso a la educación, avances sanitarios, alimentación más equilibrada y entornos más estimulantes.

Sin embargo, varios estudios recientes muestran que esta tendencia se ha frenado e incluso invertido. La investigación publicada en Futura analizó cientos de miles de resultados obtenidos en Noruega y detectó una disminución progresiva del rendimiento intelectual en generaciones nacidas después de 1975. Los autores concluyeron que los factores genéticos no bastan para explicar este cambio.

El impacto de la hiperestimulación digital

Uno de los factores más señalados por los expertos es la transformación radical de nuestros hábitos digitales. El consumo constante de vídeos cortos, contenidos inmediatos y notificaciones permanentes ha modificado la forma en que prestamos atención. Algunos neurocientíficos hablan incluso del llamado “cerebro palomitas”, una mente que salta de un estímulo a otro sin detenerse demasiado tiempo en ninguno.

Diversos estudios del National Institutes of Health apuntan a que la multitarea digital reduce la concentración sostenida y dificulta el procesamiento profundo de la información.

Leer un texto largo, analizar datos complejos o mantener la atención durante varios minutos se ha convertido en un desafío más frecuente, especialmente entre los más jóvenes.

La consecuencia no es necesariamente una pérdida de inteligencia, sino un cambio en la forma de utilizarla. El cerebro se adapta al entorno. Si ese entorno favorece la inmediatez, la mente prioriza respuestas rápidas frente al razonamiento pausado.

Menos lectura y pensamiento analítico

Otro de los cambios que más preocupa a pedagogos y especialistas es la reducción del tiempo dedicado a la lectura profunda. Ello exige concentración, memoria de trabajo, interpretación y pensamiento abstracto, habilidades directamente relacionadas con el rendimiento cognitivo.

Muchos expertos consideran que el predominio de formatos breves y visuales está desplazando actividades intelectualmente más exigentes. Además, algunos sistemas educativos han simplificado contenidos y han reducido ejercicios centrados en la reflexión crítica o el análisis complejo.

Esto no significa que las nuevas generaciones sean menos capaces. De hecho, poseen competencias digitales y habilidades tecnológicas que generaciones anteriores no tenían. El problema surge cuando desaparece el equilibrio entre rapidez e interpretación profunda.

El papel de la alimentación y el entorno

La ciencia también investiga otros factores menos visibles. Algunos estudios relacionan determinados contaminantes ambientales y disruptores endocrinos con alteraciones neurológicas durante el desarrollo cerebral. La exposición constante a ciertas sustancias químicas podría influir en funciones cognitivas, aunque todavía se necesitan más investigaciones para confirmar su impacto exacto.

La alimentación también entra en juego. Dietas ultraprocesadas, déficit de sueño y sedentarismo afectan directamente al funcionamiento cerebral. Para un mejor cociente intelectual, el cerebro necesita descanso, nutrientes y actividad física para mantener un rendimiento óptimo.

A esto se suma otro fenómeno reciente: la dependencia tecnológica para tareas que antes requerían esfuerzo mental. Memorizar teléfonos, orientarse en una ciudad o realizar cálculos sencillos son actividades cada vez menos habituales debido al uso constante de dispositivos digitales y herramientas de inteligencia artificial.