La dolencia que sufre Rafa Nadal por haber tomado altas dosis de antiinflamatorios
El tenista tiene dos perforaciones en el intestino por los antiinflamatorios que tuvo que tomar para soportar el dolor de las lesiones
El abuso de antiinflamatorios afecta directamente a la salud gastrointestinal
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Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia y una auténtica leyenda del deporte, no solo es recordado por sus 22 títulos de Grand Slam y sus incontables victorias, sino también por su inquebrantable espíritu de superación frente a las lesiones, a pesar de haber sido el motivo de su retirada en 2024.
Ahora protagoniza un documental sobre su vida en Netflix, ‘Rafa’, que se estrenará el próximo 29 de mayo y en el que, además de repasar su leyenda como profesional, cuenta su faceta más personal, humana y desconocida.
A lo largo de los cuatro episodios, el jugador revela que las lesiones le han hecho vivir con un dolor persistente que le llevó a tomar de forma continuada antiinflamatorios para poder competir y que, tal y como ha confesado, le produjeron dos perforaciones en el intestino. Tras esta revelación, no es de extrañar que el jugador haya padecido diversos episodios de malestar, indisposición y afecciones estomacales.
El medicamento al que recurría el tenista es uno de los antiinflamatorios más habituales: el ibuprofeno, que pertenece a la familia de los AINE (Antiinflamatorios No Esteroideos) y resulta eficaz para aliviar dolores leves a moderados y reducir la inflamación.
Riesgos para la salud
Como sucede con todos los medicamentos, su uso debe ser supervisado por un profesional sanitario y un abuso, como ha confesado Nadal, puede tener efectos secundarios y producir diferentes trastornos, sobre todo a nivel gastrointestinal.
- El uso habitual de ibuprofeno no está recomendado en aquellas personas que padecen problemas circulatorios o cardíacos.
- El aparato digestivo puede sufrir hemorragias, úlceras o la irritación del estómago y los intestinos.
- Entre las consecuencias más habituales del consumo de ibuprofeno se encuentran el estreñimiento, la distensión abdominal, las alteraciones nerviosas o los vómitos.
- También puede provocar alteraciones de la función renal.
Dosis recomendada
Los expertos en la materia siempre se han mantenido fieles a la misma recomendación. La dosis de 400 miligramos es lo suficientemente eficaz para eliminar los dolores leves y moderados. De esta forma, el ibuprofeno de 600 miligramos no añadiría ningún tipo de ventaja adicional al tratamiento, pero sí podría aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios.
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