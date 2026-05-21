Felipe VI se encuentra de visita oficial en Canadá. Desde el pasado 19 de mayo, el monarca se encuentra al otro lado del charco, donde ha atendido a distintos compromisos de carácter cultural, económico e institucional. Sin embargo, y como ocurre en casi todos sus viajes, el Rey de España siempre deja momentos que, sin lugar a dudas, pasarán a la historia. En su último día en este país, el marido de doña Letizia ha entregado en Toronto el Premio Internacional Joan Margarit de poesía a la escritora canadiense Margaret Atwood, a la que le ha dedicado unas emotivas palabras.

Las emotivas palabras de Felipe VI a Margaret Atwood

A punto de finalizar este viaje oficial especialmente significativo para Felipe VI —ya que fue allí donde cursó su Segundo de Bachillerato en el Lakafield College School de Ontario—, el Rey de España ha tenido una cita de lo más especial en su última jornada en Canadá.

Sin embargo, antes de encontrarse con Atwood, el monarca a primera hora de la mañana se ha desplazado hasta Toronto para presidir el encuentro empresarial España-Canadá, celebrado en uno de los principales centros de innovación y emprendimiento tecnológico de Canadá, el MaRS Discovery District. «En tiempos de gran incertidumbre y aguas turbulentas, necesitamos anclas firmes. Las alianzas crean esas anclas, por lo que los socios fiables son más importantes que nunca para navegar con seguridad y en buena compañía», ha destacado el Rey durante su discurso en el encuentro empresarial.

Posteriormente, el marido de doña Letizia ha asistido a un almuerzo de trabajo organizado por el Business Council of Canada con empresarios españoles y canadienses, y a una explicación sobre el crecimiento de las conexiones aéreas directas entre España y Canadá, especialmente en 2026, ante los representantes de las principales compañías que operan entre ambos países.

Para concluir de la mejor de las maneras esta visita a Canadá, el Rey ha presidido el acto de entrega del III Premio Internacional de Poesía Joan Margarit a la escritora Margaret Atwood —con la que ha paseado del brazo por el jardín de la Universidad Victoria de Toronto—, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008, a la que le ha dedicado unas significativas palabras: «Una brillante novelista, intelectual comprometida, amante y profesora de la naturaleza, artista de la repostería, lectora de cartas y manos, astróloga y —por supuesto— poeta… Un alma que refleja la de todo un país. Porque solo Canadá podría haber producido una personalidad tan multifacética».

Un discurso con el que Felipe VI no solo quiso ensalzar la figura de Margaret Atwood, sino también poner el broche más cultural y emotivo a un viaje oficial marcado por los recuerdos personales, la diplomacia y la cercanía institucional. Sin duda, una visita que el monarca difícilmente olvidará.