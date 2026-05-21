La edad es sólo un número para Schwarzenegger: el actor volverá a ser Conan

El tiempo pasa para todos, aunque algunas leyendas del cine pueden permitirse el lujo de echarle un pulso al edadismo de la industria. El caso por antonomasia es el de Arnold Schwarzenegger, quien a sus 78 años acaba de confirmar el regreso a uno de sus roles legendarios: Conan el Bárbaro.

La mayoría de los espectadores lo conocen por haber sido Terminator o por cintas de acción como Comando (1985), Perseguido (1987) o Depredador (1987). Sin embargo, antes de proteger a John Connor o dar caza al incansable Predator, el actor de origen austriaco abrazó el personaje más salvaje de su filmografía. Dirigida por John Milius en 1982 y partiendo del material homónimo de Robert E. Howard, Conan, el bárbaro recaudó 79 millones de dólares en todo el mundo. Schwarzenegger se convirtió ipso facto en una estrella mundial, y a pesar de salir nominado en los Razzie de aquel año, esta fantasía medieval de culto lo catapultó hacia los que pasaron a ser sus héroes cinematográficos más recordados. Ahora, tras años de idas y venidas con el proyecto y aprovechando la apetencia general por las secuelas tardías, parece que King Conan es una producción real en los despachos de 20th Century Studios.

Schwarzenegger será ‘King Conan’

A la primera cinta le siguió Conan, el destructor (1984), haciendo honor a aquel adagio popular de que segundas partes nunca fueron buenas. El productor Dino De Laurentiis quiso suavizar el tono, trasladando el cruel y violento relato primigenio a un terreno aventurero y accesible para el público joven. Recaudó 31 millones de dólares, pero la pérdida de esencia hirió de muerte a una franquicia que terminaría sufriendo un tormento legal por los derechos de autor en sus posteriores intentos de adaptación. De hecho, en el spin-off Red Sonja (1985), el rol de Schwarzenegger no pudo llamarse Conan por problemas legales, poniéndole finalmente al guerrero el nombre de Lord Kalidor.

En King Conan, el veterano intérprete asumirá el mismo papel. Sólo que en esta ocasión estaremos ante un rey envejecido y agotado.

Con el enfoque de ‘Sin perdón’

Sabemos poco de la continuación, aunque Schwarzenegger ha comparado la historia con Sin perdón (1992), el western crepuscular donde Clint Eastwood se dirigía a sí mismo, repasando el mito del forajido tan presente en su carrera.

Las expectativas son altas y, por el momento, sólo conocemos el punto de partida de King Conan: «Sigue a Conan después de cuarenta años como rey, que se ve obligado a abandonar su reino, teniendo que regresar a los conflictos, la violencia, la magia y las criaturas».

En la dirección, 20th Century Studios ha escogido a Christopher McQuarrie, quien en los últimos años se ha encargado de dirigir las últimas entregas de la saga Misión Imposible.

Volver a ver a Schwarzenegger en la piel de Conan será casi un ejercicio metacinematográfico para la carrera de un actor que ya ha vivido sus mejores años en Hollywood. No obstante, al igual que el icónico bárbaro, el exgobernador de California regresará para una despedida repleta de espadazos, furia y épica descontrolada. Demostrando que para el bueno de Arnold, la edad es sólo un número.