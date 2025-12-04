Philip Morris invierte 14.000 millones en ciencia para acabar con el cigarrillo: «El mayor reto es la desinformación sobre la nicotina»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Hace más de 15 años la compañía Philip Morris, una de las principales tabaqueras a nivel mundial, decidió abordar el daño que causaban en la salud sus cigarrillos. Así, empezó una gran transformación sin precedentes para convertir al cigarrillo en objeto de museo y conseguir un futuro sin humo.

Para llevar a cabo esta misión, PMI cuenta con cientos de científicos y expertos dedicados a la investigación y al desarrollo de productos alternativos para fumadores que eliminan la combustión y por tanto el humo, que es la principal causa del daño.

Voces que lideran el cambio

Tal y como señala Moira Gilchrist, científica y directora de Comunicación de Philip Morris International a nivel mundial, “no podemos ayudar a eliminar el riesgo, pero sí a reducirlo”. Y continúa destacando que “después de varios años de estudios científicos sabemos que es la combustión la que genera la mayoría de las sustancias químicas dañinas, que luego provocan las enfermedades relacionadas con fumar. Por eso nuestro enfoque es el de eliminar la combustión para desarrollar productos que liberan nicotina -que es adictiva, pero no la principal causa de las enfermedades relacionadas con fumar-”.

La Dra. Gilchrist destaca que, en Philip Morris la ciencia es el núcleo de la transformación empresarial: “Mi empresa reconoce la importancia de asumir riesgos y aprender de los errores, dos conceptos que están en el centro de nuestra innovación”. “Para nosotros el mayor reto no está en la investigación y la fundamentación científica, sino en la desinformación que existe en torno a la nicotina y a los productos sin humo”. Además, subraya la importancia de la diversidad como motor de esta transformación tan ambiciosa.

Asimismo, Gizelle Baker, vicepresidenta de asuntos científicos de la compañía a nivel mundial, refuerza esta idea: “La diversidad impulsa la ciencia: distintas personas plantean distintas preguntas y soluciones. Cuando empecé en esta empresa hace 13 años, era una de las pocas mujeres en el área científica. Hoy hay muchas más, y eso enriquece la investigación. Las voces femeninas para desarrollar productos que realmente sirvan a todos los fumadores”.

Mientras llega el fin de los cigarrillos

A pesar de las políticas tradicionales adoptadas en aras de concienciar sobre lo perjudicial del hábito de fumar, así como aquellas destinadas a la prevención y cesación del hábito, la realidad es que en la actualidad aún hay más de 1.000 millones de fumadores en el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para este grupo de personas que de otra manera van a seguir fumando, existen estas alternativas avaladas científicamente como mejores opciones que seguir fumando.

La visión científica

Los estudios científicos han demostrado que lo más dañino de fumar no es la nicotina. Esta es una sustancia que se encuentra de manera natural en la hoja del tabaco, y aunque no está exenta de riesgo y es adictiva, no es el principal problema. ¿Y qué es? El humo: al encender un cigarrillo, se quema y genera un humo que contiene más de 6.000 sustancias químicas, de las cuales unas 100 han sido identificadas por las autoridades de la salud pública como dañinas o potencialmente dañinas. Son estos altos niveles de sustancias tóxicas, la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar.

Por tanto, la mejor opción siempre es no comenzar a fumar, y si ya se ha empezado, lo mejor es dejar el hábito por completo. Debemos procurar que todos los fumadores adultos que no lo dejan tengan acceso a estos productos y a toda la evidencia científica disponible para que puedan tomar decisiones informadas.

Una transformación sin precedentes

Philip Morris International (PMI) ha invertido más de 14.000 millones de euros en el I+D de productos sin humo y, actualmente, estos productos están ya presentes en 100 mercados y representan el 41% de los ingresos netos totales de la compañía. De cara a 2030, PMI aspira a ser una compañía mayoritariamente libre de humo y estar más cerca de acabar con el cigarrillo de toda la vida.

*En colaboración con PMS.