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Un creciente debate internacional en salud pública está poniendo en cuestión la eficacia de las estrategias actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea (UE) en la lucha contra el tabaquismo. Diversos científicos y médicos europeos sostienen que el enfoque vigente no está logrando reducir el consumo de cigarrillos al ritmo necesario y reclaman un cambio de paradigma basado en la evidencia científica más reciente.

En este contexto, un artículo publicado en la revista Nature Health por los expertos en salud pública Robert Beaglehole, Ruth Bonita y Tikki Pang —todos ellos con una larga trayectoria vinculada a la OMS— advierte de que las políticas actuales de control del tabaco avanzan de forma insuficiente para alcanzar los objetivos globales de reducción de enfermedades no transmisibles. Según los autores, la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC) se ha ralentizado en muchas regiones y el impulso político ha perdido fuerza.

Frente a este estancamiento, los investigadores plantean un cambio de enfoque: integrar de forma explícita la reducción de daños mediante el uso de productos de nicotina sin combustión, como el tabaco calentado o los cigarrillos electrónicos. A su juicio, estas alternativas podrían acelerar de forma significativa el fin de la epidemia del tabaquismo. Su propuesta fija incluso un objetivo ambicioso: reducir la prevalencia del tabaquismo diario por debajo del 5% en adultos para 2040, combinando las políticas tradicionales con el acceso regulado a productos sin humo.

Los autores subrayan que este enfoque no está reñido con la protección de los menores. De hecho, citan experiencias en países como Nueva Zelanda, Suecia, Japón o Estados Unidos, donde la expansión de alternativas sin combustión ha convivido con descensos sostenidos del tabaquismo juvenil bajo marcos regulatorios estrictos. En su análisis, el problema no es la existencia de alternativas, sino la falta de una regulación proporcionada al nivel de riesgo de cada producto.

26 científicos europeos independientes

Esta línea argumental coincide con la posición de un grupo de 26 científicos europeos independientes, que han remitido recientemente una carta a la Comisión Europea en la que piden revisar el enfoque regulatorio sobre los productos de nicotina. Acompañada de 131 estudios científicos, la misiva advierte del riesgo de equiparar todos los productos con nicotina con el cigarrillo convencional.

«Confundir la nicotina con el humo no es un error técnico menor: puede dar lugar a una mala legislación», señalan los firmantes, que insisten en que el principal factor de riesgo del tabaquismo es la combustión del tabaco, no la nicotina en sí misma. Por ello, defienden que productos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina deben ser regulados de forma estricta, especialmente para proteger a los menores, pero sin ser equiparados en peligrosidad al tabaco tradicional.

Los expertos alertan además de que evaluar estas alternativas únicamente frente a la abstinencia total puede distorsionar el análisis, ya que para muchos fumadores adultos la alternativa real no es dejar la nicotina, sino continuar fumando. En este sentido, advierten de que una regulación excesivamente restrictiva podría tener el efecto no deseado de reforzar el consumo de cigarrillos combustibles, el producto más dañino.

Tanto el artículo en Nature Health como la carta dirigida a Bruselas coinciden en un punto central: la necesidad de que la regulación se base en un «continuo de riesgo» que distinga claramente entre combustión y no combustión. Según los firmantes, este enfoque sería clave para avanzar hacia el objetivo europeo de una «generación libre de tabaco» en 2040, definido como una prevalencia inferior al 5%.

En paralelo, los autores critican que el actual ritmo de aplicación del Convenio Marco de la OMS no está logrando los resultados esperados y reclaman un enfoque más pragmático. A su juicio, mantener políticas que no diferencian entre productos podría ralentizar la reducción del tabaquismo en lugar de acelerarla.

El debate queda así abierto: una estrategia centrada en la reducción progresiva del consumo de cualquier forma de nicotina, y otra que apuesta por integrar alternativas menos dañinas como herramienta complementaria para acelerar la caída del tabaquismo. En ambos casos, el consenso parece claro en un punto: la protección de los menores y la reducción del consumo de cigarrillos siguen siendo objetivos prioritarios de salud pública.