Gabriel García Márquez, escritor premio Nobel de Literatura colombiano: «No se puede decir dónde se habla un mejor español, porque no hay un castellano, sino muchos»

Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Novelista, cuentista y periodista, es el mayor exponente del realismo mágico latinoamericano y uno de los escritores en castellano más leídos del siglo XX. Murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México.

Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 por un conjunto de obras en el que «lo fantástico y lo real se combinan en un mundo de imaginación ricamente compuesto», según la Academia Sueca.

Empezó a estudiar Derecho, pero dejó la carrera para dedicarse al periodismo, actividad que ejerció durante décadas de forma paralela a su producción literaria.

¿Cuándo y dónde dijo García Márquez que «no hay un castellano, sino muchos»?

García Márquez pronunció la frase «No se puede decir dónde se habla un mejor español, porque no hay un castellano, sino muchos» en una entrevista publicada por la revista Cambio 16 en mayo de 1988, bajo el título Nos entenderemos aunque sea en español.

Con esa reflexión, García Márquez rechazó la idea de que existe una variedad del español más correcta que las demás y defendió la pluralidad de la lengua como una riqueza compartida. Para el Premio Nobel de Literatura era una «tontería» la creencia de que en Colombia se hablara el mejor castellano del mundo.

En la misma entrevista, describió la lengua académica como una «lengua de clase» que no servía para la vida cotidiana y destacó la riqueza de las variantes locales. Llegó a afirmar que el español más expresivo era el de México, por su mezcla con el náhuatl, aunque fuera el más «impuro».

Hay que entender que Gabriel García Márquez fue periodista durante décadas en Colombia y México, lo que lo expuso a las variantes del español en distintos contextos cotidianos. Vivir para contarla (2002), su autobiografía, recoge ese recorrido a través de la lengua tanto como a través de su propia vida.

Asimismo, su posición sobre la pluralidad del español quedó también registrada en el discurso de inauguración del I Congreso Internacional de la Lengua Española de Zacatecas (México) en 1997, titulado Botella al mar para el dios de las palabras. En ese texto, García Márquez abordó la diversidad lingüística del español en América Latina, desde los distintos léxicos nacionales hasta la relación entre el castellano y las lenguas indígenas del continente.

¿Qué propuso García Márquez para el español en Zacatecas?

El mismo discurso de 1997 que registró su posición sobre el español plural, el premio Nobel de Literatura incluyó una propuesta más concreta. Frente a los académicos reunidos en el I Congreso Internacional de la Lengua Española, García Márquez abogó por simplificar las normas ortográficas del castellano.

«Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna», escribió en ese texto, convertido desde entonces en una de sus frases más citadas sobre la lengua.

La propuesta partía de la misma convicción que la entrevista de 1988. Si el español ya era múltiple en su uso cotidiano, las normas que lo regulaban debían adaptarse a esa realidad en lugar de imponerse sobre ella.

García Márquez no cuestionaba la existencia de una lengua común, sino su codificación. Defendía una ortografía más accesible y menos excluyente, coherente con el rechazo a la «lengua de clase» del cual ya había hablado.

El español plural en la obra de Gabriel García Márquez

La postura del escritor colombiano no era académica, sino una netamente literaria. Cien años de soledad (1967), la novela que le valió el Nobel quince años después de su publicación, está construida sobre el habla del Caribe colombiano y mezcla esa tradición oral con la narrativa universal.

Por otro lado, vemos que El amor en los tiempos del cólera (1985) y El otoño del patriarca (1975) amplían ese registro sin abandonarlo.