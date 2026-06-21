El CGPJ estudia abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por su auto sobre Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia expedientar al juez Juan Carlos Peinado por afirmar en un auto que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse de España.

La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido de urgencia este domingo de forma telemática para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente. Los miembros de la comisión están valorando distintas propuestas y existe la posibilidad de que se convoque un nuevo encuentro de la Comisión Permanente este lunes.

Esta reunión llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, saliera al rescate de Pedro Sánchez y elevase una queja al CGPJ, solicitando la adopción de «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones».

Este sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

En el auto, el magistrado apunta que «no cabe duda» de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

A raíz de este auto, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», algo que el titular de Interior considera «un hecho de máxima gravedad».

Para el Ministerio del Interior, las «sospechas injustificadas» de Peinado alcanzan no sólo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».