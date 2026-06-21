Jorge Rey contradice a la AEMET y avisa de lo que llega a finales de junio: vienen tormentas descomunales

Avisa Jorge Rey contradiciendo a la AEMET que a finales de junio podemos tener tormentas descomunales. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden marcar la diferencia en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Son días de esperar un importante cambio de tendencia que hasta el momento nadie hubiera imaginado y puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve.

Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, mirando una serie de situaciones que nos sumerge en lo peor de una serie de fenómenos que nos obligan a estar pendientes del tiempo, este aviso de un Jorge Rey que se ha convertido en viral ante una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo. Es hora de saber qué pasará con un tiempo de finales de junio que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas.

Vienen tormentas descomunales

Lo que puede parecer imposible, acabará siendo una realidad. Tenemos por delante una serie de situaciones que, sin duda alguna nos sumergirán en lo peor de una serie de cambios que son esenciales que tengamos en consideración. Parece que las altas temperaturas de estos días no son nada con lo que puede llegar.

El tiempo nos sumergirá en lo peor de una estación del año que puede traernos sorpresas del todo inesperadas. En unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de ciclo destacado. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante.

Las tormentas que nunca hubiéramos pensado que fueran tan intensas han acabado siendo una realidad. El tiempo parece que sigue sorprendiéndonos a todos, menos a un Jorge Rey que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Llega un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Una alerta por tormentas abundantes acabará siendo una realidad en breve, si nos fijamos en lo que está por llegar en breve.

Contradice a la AEMET Jorge Rey y avisa de lo que está por llegar

Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Estaremos muy pendientes de determinados cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Este vídeo viral de Jorge Rey nos explica lo que está por llegar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. De momento la AEMET tiene una previsión que viene con alerta incluida: «La entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a una ola de calor con temperaturas muy altas en muchas zonas del territorio. En general, los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo en los litorales del noroeste, donde se esperan nubes bajas matinales. Por la tarde se esperan nubes de evolución en zonas del centro peninsular con tormentas con rachas muy fuertes; en el noroeste se espera la formación de tormentas con chubascos por la tarde, que pueden ser fuertes en el este de Galicia, suroeste de Galicia o noroeste de Castilla y León. En Canarias, nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia y en el Cantábrico. Habrá polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente en el caso de las máximas en el Cantábrico, donde los ascensos pueden ser puntualmente extraordinarios. Es probable que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la meseta norte y Baleares, los 38 grados en amplias zonas del centro y sur, los 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias se esperan ligeros ascensos de las máximas».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos fuertes en el centro y noroeste peninsular. Temperaturas muy altas, pudiendo alcanzarse los 38 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, los 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Predominará el viento flojo de componente sur en el oeste de la Península. En la mitad este, el litoral mediterráneo y Baleares, el viento será de flojo a moderado del este o noreste, más intenso en el litoral sureste. En el litoral cantábrico será del este, y en Galicia, del noroeste, en ambas zonas flojo. En Canarias, soplará un alisio moderado».