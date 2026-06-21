Hallan en Vitoria al peligroso mena fugado tras agredir a la Policía y dar una paliza a un joven en Zaragoza

El peligroso mena que se fugó de un centro de menores tras agredir a agentes de la Policía Nacional y dar una paliza a un joven en Zaragoza ha sido localizado en Vitoria. Se trata de un marroquí de 17 años que llevaba 10 días desaparecido tras zafarse de la detención y lograr huir.

El mena había sido arrestado por la Policía Nacional, horas después de haber propinado una paliza grupal a otro menor interno en el centro de menores de Movera (Zaragoza), donde el Gobierno de España lo había trasladado de forma forzosa el pasado 2 de marzo.

Pese a la gravedad de la agresión a uno de los internos, este peligroso mena fue devuelto al centro tras pasar por Comisaría, de donde se escapó junto con otro mena magrebí.

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital, donde se le diagnosticaron policontusiones, lesiones en la cara, cuello, cuero cabelludo, espalda y codo, provocadas por continuas patadas, puñetazos y golpes con objetos contundentes. Este menor agredido ha requerido asistencia especializada ante la violencia a la que lo tenían sometido sus cinco atacantes.

El peligroso mena queda en libertad

El vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, instó a que este delincuente fuera derivado a otro centro para «impedir que volviera a concertarse con sus cómplices a la hora de seguir extorsionando y agrediendo a otros menores».

Según señaló el dirigente de Vox, desde el momento de la llegada al centro de Movera, el mena marroquí había protagonizado graves incidentes en el centro, «llegando a instaurar en compañía de otros menas magrebíes un auténtico régimen de extorsión que ha mantenido aterrorizados a otros menas y que ha conllevado igualmente revueltas y enfrentamientos con los propios cuidadores y trabajadores sociales».

En el momento en que iba a ser trasladado a otro centro de menores tras la brutal pelea, este individuo se encaró a la Policía y a los educadores, hasta el punto de que logró fugarse. Ocurrió el pasado jueves 11 de junio. Desde entonces, junto a otro mena residente en el mismo centro de Movera e implicado también en la brutal agresión, ambos habían permanecido huidos.

Tras ser localizados este viernes en la capital alavesa, no se ha dictado contra ellos orden alguna de internamiento preventivo en régimen cerrado, sino que se ha dispuesto de nuevo que vuelvan a un centro ordinario de menores. A la espera de ser trasladados otra vez a Aragón, han quedado provisionalmente en un centro de menores de Vitoria que, según las autoridades vascas, se encuentra saturado.

Aragón contra la violencia de los menas

El vicepresidente aragonés ha reiterado que el Ejecutivo regional va a poner fin a la impunidad con la que el Gobierno de Sánchez está actuando con los menas, forzando a las comunidades autónomas, bajo amenaza, a hacerse cargo de una oleada descontrolada de menores inmigrantes.

Nolasco anunció que, desde la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, prepara una ofensiva jurídica y judicial inédita contra los delegados del Gobierno, el Ministerio de Interior y el Gobierno de Sánchez, para poner fin a la «reiterada y masiva acción fraudulenta en materia de menas».

La acometida legal se realizará a través de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y «si fuera necesario recurriendo a gabinetes jurídicos externos, porque la urgencia es máxima», advirtió el vicepresidente. Además, desde el Ejecutivo de coalición de PP y Vox, Nolasco aseguró que se «recurrirán todas y cada una de las órdenes de envío de menas a la Comunidad Autónoma».

Menas en Aragón

Nolasco también proporcionó el censo actualizado de menas que hay en Aragón: un total de 219, de los que 130 han sido endosados forzosamente y bajo amenazas por el Gobierno de Sánchez al amparo de su decreto de «emergencia migratoria» y que han ido llegando desde el pasado octubre. De estos 130, los 14 últimos han llegado en la última semana y media: 3 el lunes 8 de junio; 7 el jueves 11 de junio; y 4 este mismo jueves.