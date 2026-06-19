El delegado socialista del Gobierno da la espalda a Formentera y no permitirá acoger menas en la carpa del puerto

El delegado socialista del Gobierno, Alfonso Rodríguez, da la espalda a Formentera y no permitirá acoger menas en la carpa del puerto destinada a inmigrantes mayores de edad llegados en patera a una isla que está recibiendo este año un auténtico aluvión de menores extranjeros no acompañados (menas): 99 en seis meses, cerca ya de los 113 que llegaron todo el año pasado y que no tiene dónde alojarlos.

Por ello, el presidente del Consell, Óscar Portas, había realizado esta petición que ha sido rechazada de pleno por el dirigente socialista, que no ha ofrecido tampoco alternativa alguna pese a la gravedad de la situación.

«No es el sitio adecuado ni oportuno para acoger a menores», ha afirmado Rodríguez, para el que la carpa instalada en el puerto de la Savina, en Formentera, es una instalación «pequeña y de custodia policial» hasta que los migrantes son trasladados al puerto de Ibiza.

Rodríguez ha reconocido que en Baleares la zona de llegadas de pateras que sigue creciendo es la de Formentera, donde Delegación del Gobierno mantiene dispositivos para atender el flujo migratorio. También ha recordado que la competencia de tutela de los menores migrantes no acompañados es de los Consells.

«Escuché con asombro y con cierto enfado al presidente del Consell de Formentera decir que esta Delegación no había contestado a un requerimiento de una ayuda puntual para acoger durante una noche a unos menores que habían llegado», ha afirmado.

Según Rodríguez, igual que el Gobierno ha puesto en marcha instalaciones para una acogida más humanitaria, «los demás también pueden hacerlo».

El delegado ha asegurado que al Consell de Formentera se le ofreció la posibilidad de que esos menores fueran llevados a una carpa en el puerto de Ibiza, atendida por Cruz Roja, ofreciendo cobijo, «aunque eso no lo dijo el presidente». «Llevamos años pidiendo colaboración y cooperación y en eso estamos», ha insistido.

La llegada constante de pateras e inmigrantes ilegales es especialmente compleja en Formentera, por su condición insular y por la carencia de infraestructuras específicas destinadas a la atención de menas, ya que la isla no dispone de ningún centro ni recurso permanente para este fin, ni tampoco de plazas estructurales que permitan absorber el incremento constante de llegadas.

El fenómeno migratorio que afecta a Formentera ha dejado de ser una realidad coyuntural para convertirse en un problema estructural que supera las capacidades materiales y económicas de una isla de poco más de 12.000 habitantes.