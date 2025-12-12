El Gobierno de Sánchez gasta dos millones en un módulo para inmigrantes ilegales en el puerto de Palma

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez se ha gastado dos millones de euros en un módulo tipo carpa para acoger a inmigrantes ilegales llegados en patera y que ha sido instalado en el puerto de Palma. Se trata de un recinto de una extensión de 600 metros cuadrados con espacios diferenciados para hombres y mujeres, baños, calefacción y donde los acogidos reciben varias comidas al día procedentes de Cruz Roja.

El aluvión de 400 inmigrantes ilegales llegados a las costas de Baleares esta semana a bordo de 13 pateras, desbordando una vez más los servicios de emergencia y seguridad de las Islas, hace que muchos de ellos estén siendo atendidos en estas instalaciones en estos momentos.

Ante este panorama Vox ha denunciado la situación «insostenible» que vive el archipiélago y ha señalado directamente al delegado socialista del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, como responsable de una crisis que, lejos de solucionarse, se agrava debido a lo que califican como un «recibimiento VIP» en las nuevas instalaciones habilitadas en el puerto de Palma.

Desde Vox alertan de que esta presión migratoria no es casual, sino consecuencia directa de las políticas de puertas abiertas promovidas por el Gobierno central.

El diputado nacional de Vox, Jorge Campos, se ha desplazado a las inmediaciones del puerto de Palma para comprobar de primera mano el funcionamiento de las nuevas carpas y equipamientos dispuestos por la Delegación del Gobierno. Campos ha calificado de «insulto a los ciudadanos» el despliegue de recursos para quienes entran vulnerando la ley.

«Es una auténtica vergüenza ver cómo se reciben a los ilegales con unas instalaciones nuevas, con todas las comodidades, mientras miles de familias en Baleares no pueden encender la calefacción o llegar a fin de mes. Este Gobierno pone alfombra roja a la ilegalidad y da la espalda a los españoles», ha sentenciado Campos.

La formación asegura que la mejora de estas infraestructuras portuarias, lejos de ser una medida humanitaria, actúa como un potente reclamo para las mafias del tráfico de personas. Vox acusa al Gobierno de enviar un mensaje de impunidad al exterior y contribuir a un efecto llamada.

«Efecto llamada criminal»

«El delegado del Gobierno no sólo es incompetente, es responsable de propiciar un efecto llamada criminal. Cada barco que llega es un éxito de las mafias y un fracaso de su gestión. Al brindarles alojamiento en condiciones que muchos mallorquines desearían para sí, solo conseguimos que mañana vengan mil más», ha afirmado Campos.

Además, ha asegurado que «los diferentes gobiernos demonizan los cruceros y promocionan las pateras. Sustituyen la generación de riqueza y la creación de empleo por ruina e inseguridad.”

Vox reitera su exigencia de bloquear la llegada de embarcaciones, proceder a la deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales y cerrar cualquier instalación que fomente la permanencia de quienes han entrado irregularmente en territorio nacional. «O se acaba con este buenismo suicida, o la seguridad y la identidad de nuestros barrios desaparecerán para siempre», ha concluido Campos.