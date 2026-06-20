Riesgo de incendios extremo este fin de semana en gran parte de Aragón: el calor y el viento elevan la amenaza

Este fin de semana en gran parte de Aragón el riesgo de incendios puede ser elevado, sobre todo con un viento que eleva la amenaza. El tiempo acabará siendo un problema para una actividad que puede convertirse en una pesadilla. Salir al aire libre es un riesgo para las personas, pero también para la naturaleza con unas temperaturas que no dejan de subir. El ser humano puede estar detrás de una serie de elementos que acabarán de darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

El calor y el viento elevan la amenaza de tal forma que tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas. Es el momento de empezar a estar preparados para lo peor. El cambio que queremos tener en consideración puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Se adelantan las altas temperaturas y lo hacen de una forma para la que deberemos estar preparados. Este fin de semana aumenta un riesgo que deberemos tener en consideración.

El calor y el viento elevan la amenaza

La realidad es que estamos en la época del año en la que el riesgo aumento por momentos. Tenemos por delante una serie de fenómenos que hasta el momento nadie hubiera imaginado, en especial, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una manera que tocará estar pendientes de unos cambios significativos.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando con un cóctel que puede ser un auténtico riesgo en muchos aspectos. Es momento de poner en práctica determinadas situaciones que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en mente, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Este calor que tenemos en esta época del año puede acabar siendo el punto de partida de una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera muy diferente. No sólo hay que estar pendiente de un riesgo que puede convertirse en un problema mayor, sino que hay otros detalles que pueden afectarnos. Es hora de estar pendientes de una serie de elementos que pueden acabar marcando la diferencia en estos días que tenemos por delante.

Este fin de semana gran parte de Aragón estará en riesgo de incendio

Estará en riesgo de incendio este fin de semana gran parte de Aragón estará pendiente de unas temperaturas que pueden tener consecuencias del todo inesperadas. Será cuestión de esperar lo inesperado en unos días en los que cada detalle cuenta de forma excepcional.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna por la tarde en los sistemas montañosos. Polvo en suspensión. Probables chubascos acompañados de tormenta en el sistema Ibérico de Zaragoza por la tarde, que pueden venir acompañados de rachas de viento muy fuertes, y no se descartan de forma aislada en el resto del sistema Ibérico o en el Pirineo. Temperaturas en ascenso o ascenso ligero, alcanzándose valores significativamente elevados en amplias zonas, especialmente en el valle del Ebro y el sur de Huesca. Viento flojo de dirección variable tendiendo durante la mañana a sureste, flojo en general y con aumentos ocasionales de intensidad en la depresión del Ebro durante la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos acompañados de tormenta en el sistema Ibérico de Zaragoza, que podrían ser localmente fuertes o acompañados de rachas muy fuertes de viento. Temperaturas máximas significativamente elevadas en amplias zonas, especialmente en el valle del Ebro y el sur de Huesca».

Para el resto de España la situación puede complicarse por momentos: «En este día la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. Además, en el centro y norte se darán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que localmente pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes. En Canarias nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. Se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios».