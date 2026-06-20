El cielo colapsa por el calor extremo: Castilla y León se prepara para un episodio de tormentas muy intensas

Castilla y León se preparan para un episodio de tormentas muy intensas, el cielo colapsa por el calor extremo. Por lo que, tocará tener en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué puede pasar en breve en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos dará en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este calor extremo puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar afectando de lleno en unos días en los que todo puede ser posible. Las altas temperaturas pueden convertirse en un cambio de tendencia en el que cada detalle puede acabar siendo lo que puede convertirse en la puerta de entrada de un verano en el que podemos tener temperaturas de récord que puede convertirse en un problema para todos. Será el momento de prepararnos incluso en las zonas más fresquitas de nuestro territorio. El tiempo acabará generando tormentas muy intensas en estos lugares.

Por el calor extremo el cielo colapsa

El cielo colapsa en una parte del país que nadie hubiera imaginado, por lo que, tocará estar muy pendientes de algunos cambios que pueden hacernos pensar en que estamos ante un verano que llega antes de lo esperado y que podría convertirse en un problema para todos.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada detalle que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Este calor que pensábamos que tardaría un poco más en llegar, acabará siendo una realidad en breve. De tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Estos días en los que pensábamos que teníamos un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Castilla y León se preparan para un episodio de tormentas intensas

Mientras gran parte del territorio se prepara para una ola de calor, pero cuidado, detrás de este tipo de fenómenos hay algo más que deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué puede pasar en breve con unas cifras que ponen los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, con chubascos dispersos con tormenta, más probables por la tarde y noche, sin descartarlos el resto del día, algunos fuertes y con granizo. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento variable, flojo o moderado, con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes».

Los expertos no dudan en darnos algunas novedades importantes que debemos tener en consideración: «Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir».

El calor será el otro elemento a tener en consideración: «En este día la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. Además, en el centro y norte se darán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que localmente pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes. En Canarias nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. Se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios».