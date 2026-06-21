La prensa británica asegura que Keir Starmer presentará su dimisión este lunes

Keir Starmer podría presentar su dimisión como primer ministro de Reino Unido este lunes después de que una mayoría de diputados laboristas expresaran su apoyo como sucesor a Andy Burnham, según publican varios medios británicos, como The Observer o The Guardian.

Starmer, que este fin de semana permanece en su residencia de campo de Chequers (a las afueras de Londres), evalúa su posición después de que Burnham entrase en el Parlamento como diputado tras ganar la elección parcial de Makerfield, paso necesario para un eventual desafío al liderazgo del primer ministro.

Según la información de The Observer, de la que se hacen eco otros medios, Starmer se prepara para establecer un calendario para su salida del Gobierno, al considerar que su posición es ya insostenible después de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con ministros, líderes sindicales y diputados.

El dominical indica, citando a un miembro laborista de la Cámara de los Lores, que en que Starmer no «abandonará» el Gobierno creando un vacío, sino que «organizaría una salida lenta y ordenada, por deber y dignidad». Esta fuente asegura, según el diario, que Starmer «entiende lo que está ocurriendo» y que «quedarse ya no es posible, así que sólo queda una opción».

Por su parte, The Guardian habla de una «abrumadora presión de los laboristas» para que Starmer presente su dimisión mañana mismo y Burnhman se convierta en el líder del partido.