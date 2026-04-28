Mal tiempo en Andalucía: chubascos, tormentas y cambios de temperaturas según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, se prevén intervalos de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales que durante la tarde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. Las nubes bajas afectarán al Estrecho y a la costa mediterránea en las horas iniciales del día. Además, se espera un ligero ascenso en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas descenderán de forma generalizada. Los vientos serán mayormente flojos, aunque se podrían registrar rachas muy fuertes en algunas áreas.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de abril

Nubes y chubascos al final del día en Sevilla

El cielo en Sevilla se asoma con una mezcla de nubes y claros, despertando con suavidad en esta mañana. La temperatura comienza fresca, en torno a los 16 grados, mientras la brisa suave, que sopla del sur a unos 10 km/h, aporta un alivio a la atmósfera, aunque la humedad asume un carácter pesado conforme avanza el día. A medida que el sol se levanta, se siente la posibilidad de alguna lluvia ligera, aunque las probabilidades de un chaparrón más contundente aumentan hacia la tarde-noche.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y cargado, con una sensación térmica que podría alcanzar los 29 grados, como un aviso de calor antes de las lluvias. Las mañana y las horas vespertinas invitarán a llevar un paraguas, ya que el riesgo de precipitación se intensificará notablemente al caer el sol. Al final del día, la luz se despedirá en torno a las 21:10, dejando tras de sí un ambiente fresco y renovado, tras el paso de las lluvias.

Córdoba: fuerte viento y lluvias intensas

Con la salida del sol, Córdoba se despierta entre un cielo encapotado y una brisa que promete alterar el ambiente habitual. Las primeras horas del día se presentan frescas, con temperaturas que apenas alcanzan los 14 grados y una humedad que comienza a hacerse notar, dejando una sensación de inminente inestabilidad.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más tenso, ya que se prevén lluvias intensas para la tarde-noche con una probabilidad del 100%. El viento soplará fuerte desde el sur, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación térmica fresca de 13 grados. Mejor será llevar paraguas y estar preparado para un cambio drástico en el ambiente.

En Huelva, ambiente templado con nubes y calma

La jornada se presenta con un tiempo mayormente templado y algo nuboso, donde las temperaturas oscilarán entre 15 y 24 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, especialmente por la tarde y noche, el viento soplará de manera suave, aportando una sensación agradable a lo largo del día.

Este ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, por lo que es un buen momento para pasear por los parques o explorar los rincones de la ciudad. La tarde promete ser especialmente apacible, ideal para desconectar y disfrutar del entorno.

Ambiente fresco con riesgo de lluvia en Cádiz

Este miércoles amanece en Cádiz con un ambiente fresco, donde el sol hará su salida a las 07:35. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados a lo largo del día, pero el ambiente será algo pesado debido a la alta humedad que alcanzará el 90%. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%, con un cielo mayormente cubierto, lo que sugiere que deberíamos estar preparados para algunos chaparrones.

Durante la tarde y noche, la situación mejorará ligeramente, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 35% y la temperatura descenderá. Además, el viento soplará del sur a una velocidad media de 25 km/h, con rachas que pueden llegar hasta 45 km/h, así que es recomendable tener cuidado si se está al aire libre. El día contará con un total de 13 horas y 35 minutos de luz, con puesta de sol a las 21:10.

Jaén: cielos nublados y probabilidad de lluvias

La jornada en Jaén comienza con cielos nublados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, se intensificarán las nubes y se espera una fuerte probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde y la noche, cuando los termómetros alcanzarán hasta 21 grados. Es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre y optar por ropa cómoda y ligera, ya que la sensación térmica podría oscilar entre los 14 y 23 grados.

Chubascos y viento fresco hoy en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Málaga, con temperaturas en torno a los 17 grados y un cielo mayoritariamente cubierto. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes hasta el mediodía, mientras que el viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que aportará una sensación térmica más fresca.

Por la tarde, aunque se espera un ligero ascenso en la temperatura, que puede llegar hasta los 21 grados, la posibilidad de precipitaciones persiste, con probabilidades de lluvia hasta la noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad relativa puede alcanzar el 90%, creando un ambiente algo incómodo.

Granada: cubierto con posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que puede generar cierta bruma. Las temperaturas serán frescas, rondando los 14 grados y la sensación térmica se mantendrá similar. A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique en la tarde-noche, alcanzando temperaturas que no superarán los 18 grados. Si planeas salir, es recomendable llevar paraguas y optar por ropa cómoda y ligera, pero no olvides una chaqueta por si acaso.

Almería: nubosidad y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo nubosidad que dará paso a chubascos intermitentes desde media mañana, manteniendo una sensación fresca con mínimas de 16ºC. A medida que el día avanza, el viento del sur soplará a 25 km/h, mientras que la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 23ºC por la tarde, aunque el cielo se despejará en su mayoría.

A medida que se aproxima la tarde-noche, se prevén precipitaciones puntuales con un leve descenso en la probabilidad de lluvia. Se recomienda llevar un paraguas al salir, ya que la humedad puede alcanzar niveles del 95%, creando un ambiente saturado hasta el anochecer. El sol se ocultará a las 20:55, despidiendo un día marcado por contrastes.