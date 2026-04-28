Jorge Rey pone fecha a las peores tormentas en España y lanza un duro aviso que la AEMET confirma también: «Se formarán…»

España se prepara para un duro aviso que la AEMET confirma, Jorge Rey pone fecha a las peores tormentas. Es hora de apostar por lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar en estos días en los que realmente puede convertirse en estos días en un cambio que puede acabar siendo lo que nos hará en estos días.

Este duro aviso que la AMET no duda en avisar puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente puede ser lo que nos hará pensar en estos cambios que, sin duda alguna, puede ser la antesala de algo más. Parece que este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en darnos un adelanto de lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta es la fecha en la que van a llegar las peores tormentas en estos días.

Lanza un duro aviso Jorge Rey poniendo fechas a las peores tormentas

Las peores tormentas pueden llegar en estos días, por lo que, Jorge Rey no duda en lanzar una seria advertencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Este Jorge Rey puede acabar siendo lo que estaremos pendientes de este cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos cambios destacados.

La previsión del tiempo parece que no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Tocará empezar a ver llegar algunas situaciones que son las que realmente cada detalle puede ser esencial. Por lo que, quizás tocará empezar a ver una novedad que podría ser esencial.

Es momento de conocer las fechas a las peores tormentas en unas jornadas en las que realmente el tiempo parece que está cambiando y lo hará de tal forma que hasta la fecha no sabíamos. Esta primavera parece que llega con mucha fuerza, por lo que tocará preparar el paraguas.

La AEMET confirma lo que puede llegar en breve

Este experto en el tiempo que puede acabar siendo lo que realmente puede ser esencial. Por lo que, hasta el momento puede acabar siendo lo que realmente puede ser esencial. En estos días en los que empezamos a planificar un cambio de tiempo que puede ser esencial en estos días que nadie hubiera imaginado.

Tal y como puede nos explican en esta previsión del tiempo: «La presencia de una masa de aire de origen subtropical dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar algún chubasco ocasional desde primeras horas en el Cantábrico, Alborán o sureste peninsular. A partir de las horas centrales se espera el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en amplias zonas de interior del norte y mitad occidental peninsular, así como en el centro, sierras del sureste y Pirineos, yendo ocasionalmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Es probable que lleguen a localmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y de las Béticas orientales. Poco nuboso en Baleares aumentando a intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional Bancos de niebla matinales en regiones del extremo norte peninsular, con calima en la mitad sur y Baleares haciendo que las precipitaciones puedan darse en forma de barro. Las temperaturas máximas ascenderán en el norte de Galicia y Asturias, con descensos en la mitad sur peninsular y pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en Baleares, interior de Andalucía y meseta Sur, con un predominio de los descensos en el cuadrante nordeste y pocos cambios en el resto».

A medida que avanzamos en esta previsión del tiempo descubrimos algunos cambios importantes: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Predominará el viento flojo de componente este en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago y en los litorales del sur y noroeste peninsular, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuertes en los de Galicia, Estrecho y Almería. Viento de norte en Canarias, de flojo a moderado».