PSOE, PP y Sumar aprueban que el Congreso forme en «valores constitucionales» a menores ¡de 1 a 5 años!

La Mesa del Congreso de los Diputados, que preside Francina Armengol y en la que están representados PSOE, PP y Sumar, ha decidido poner en marcha una campaña de divulgación para «acercar el Parlamento a la infancia y la juventud». Bajo el nombre de «Parlamento Explicativo» se plantean, entre otras cosas, «educar en valores constitucionales y en conocimiento de la institución» a los menores desde 1 hasta 5 años.

El plan contempla la utilización de «materiales lúdicos adaptados a esta etapa evolutiva» para establecer «un primer punto de contacto sólido, accesible y comprensible» entre la infancia y el Parlamento. El objetivo es, por tanto, que los niños se familiaricen con las actividades del Congreso desde su más tierna infancia, a través del uso de «juegos, relatos temáticos y recursos de expresión artística que traduzcan conceptos complejos en lenguajes emocionales y visuales, adaptados a su edad».

Este conjunto de actuaciones no solo se dirige a la más tierna infancia, sino que prevé también acciones para los niños en la franja de edades entre los 6 años (Educación Primaria), los 12 a 16 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los adolescentes que cursan Bachillerato, con edades comprendidas en la franja entre 16 y 18 años.

Para cada periodo formativo se prevé un tipo de actuación distinta, con elementos diversos, como fichas, material audiovisual y siempre con el mismo objetivo: trabajar y fomentar sus conocimientos sobre el Congreso, los valores constitucionales y el reconocimiento de la Cámara Baja. Eso sí, todos los materiales utilizados, así como la programación de actividades, «estarán alineados con el currículo educativo vigente, la LOMLOE», es decir, la polémica Ley Celaá.

El Plan «Parlamento Explicativo» para los jóvenes prevé además la celebración de «debates estudiantiles» y «estancias educativas breves en empresas e instituciones» de entre 3 y 5 días consecutivos. Los debates se celebrarán, según ha acordado la Mesa del Congreso, con la colaboración de UNICEF.

En todo caso, todas las actividades se celebrarán, según informa el Congreso «prestando especial atención a la inclusión y participación de los sectores más desfavorecidos». De este modo, la Cámara Baja espera garantizar «el acceso equitativo y plural a este tipo de actividades formativas».