El PSOE se borra del acto de los regantes con Llorca y Miras por los recortes de Sánchez al Tajo-Segura

Mientras el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han refrendado en el transcurso del acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) celebrado este lunes en Pilar de la Horadada (Alicante) su compromiso con el trasvase Tajo-Segura y han exigido a Pedro Sánchez la paralización inmediata de las nuevas normas de explotación, el PSOE se ha borrado de ese mismo acto. Solo un alcalde socialista, el de Benferri, en Alicante, ha acudido a la cita, según han confirmado fuentes oficiales de los asistentes a OKDIARIO.

La ausencia de los socialistas se suma al silencio que han mantenido tras conocerse que el Gobierno de Sánchez financiará trasvases y desaladoras en el reino de Marruecos, uno de los mayores competidores de los agricultores españoles y especialmente de los de la Comunidad Valenciana.

En el titulado como Acto en defensa del trasvase Tajo-Segura: por el presente y el futuro de nuestra tierra, Juanfran Pérez Llorca ha destacado que el Estado «debe proteger a los ciudadanos en momentos de dificultad» y que, en consecuencia, en el caso de los recursos hídricos, «debe garantizar algo tan esencial para vivir como es el agua». Pérez Llorca ha significado que, por el contrario, en la Comunidad Valenciana, Andalucía y en la Región de Murcia, «estamos viendo cómo en un tema tan delicado y tan vital» como es el citado trasvase, el Gobierno de Pedro Sánchez «no nos está protegiendo».

Pero, además, Juanfran Pérez Llorca ha denunciado también que la falta de actuaciones del Ejecutivo de Sánchez en el Tajo-Segura responde a una cuestión «política». Porque, tal como ha apostillado, «si fuera meramente ideológica, hubiesen acometido las inversiones que ellos consideran correctas para sustituir el trasvase».

Por ello, Pérez Llorca ha apelado a la búsqueda de acuerdos desde el diálogo a fin de «buscar la mejor forma de garantizar el suministro de agua a las regiones que no lo tienen, teniendo en cuenta el cuidado al medio ambiente que precise el Tajo». Y ha reivindicado que se debe trabajar «en un pacto nacional del agua en el que se entienda la posición de todas las comunidades autónomas», porque, en España, «hay recursos hídricos para todos».