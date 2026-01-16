Los agricultores se movilizan contra la ocurrencia de Sánchez de financiar trasvases en Marruecos

La ocurrencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de financiar trasvases en Marruecos tras los más de 20 recortes al trasvase Tajo-Segura ya tiene respuesta del campo de la provincia de Alicante. Asaja, la principal organización de agricultores en la provincia de Alicante, que preside José Vicent Andreu, ha convocado para el próximo jueves una tractorada en las calles de la capital de la provincia en la que la financiación de los citados trasvases en Marruecos por parte del Ejecutivo de Sánchez ocupa el segundo lugar de las reivindicaciones, sólo precedida por el «no a Mercosur ni a la competencia desleal de terceros países». De facto, ambas están relacionadas. En cifras aportadas por Asaja, los recortes del Tajo-Segura afectan a más de 32.000 agricultores de la provincia de Alicante y unas 45.000 hectáreas.

Tal como ha publicado OKDIARIO, la financiación de trasvases en Marruecos por parte del Gobierno de Sánchez está incluida en la declaración conjunta establecida entre ambos países el 4 de diciembre del pasado año 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En ese punto, se hace mención expresa a las «transferencias entre cuencas».

En concreto, se dice expresamente que «los dos países procurarán utilizar los instrumentos financieros de España para respaldar proyectos de interés prioritario para ambas partes que serán ejecutados por el Gobierno marroquí». Y agrega que «en particular, en materia de infraestructuras, energías renovables, infraestructuras hidráulicas estructuradoras». Y dentro de ellas: «desalinización, transferencias entre cuencas» y reutilización de aguas residuales.

El enfado que ha producido este punto en el campo de la provincia de Alicante es enorme. En primer lugar, porque supone una contradicción que se recorte el agua del Tajo-Segura por el Gobierno mientras ese mismo Ejecutivo impulsa las transferencias de agua en Marruecos. Y, en segundo lugar, porque los agricultores y regantes consideran que, precisamente, Marruecos es uno de los países que ejerce una competencia «desleal» con los productos del agro español. Y, más concretamente, el alicantino.

De hecho, Asaja incluye ambos puntos en el manifiesto que este viernes ha visto la luz y que encuadra los motivos de la tractorada. En concreto, la organización afirma que «no aceptará recortes del Trasvase Tajo-Segura mientras el Gobierno de Pedro Sánchez financia trasvases en Marruecos». Además, de reivindicar «una gestión hídrica estable que incluya infraestructuras urgentes para garantizar el regadío»: «Sin agua no hay campo, ni empleo, ni futuro», concluye.

Además, Asaja reivindica una Política Agraria Común (PAC) con un «presupuesto fuerte, que sea una verdadera política agraria y denuncia los «costes de producción y burocracia asfixiante».

Los tractores partirán desde el estadio Martínez Valero de Elche, una localidad donde hay más de 11.000 afectados por los recortes del Tajo-Segura, y desde la Bodega Cooperativa de Castalla. Esta última, una localidad ubicada en la comarca de La Hoya de Alcoy, al nordeste de la provincia. Y estarán a las 11:00 horas en la Avenida de Aguilera de Alicante para iniciar el recorrido. Esa avenida es donde confluye todo el tráfico de entrada y salida desde Madrid, Murcia y Valencia. Entre las 13:00 y las 14:00 horas se situarán ante Casa Mediterráneo.

La elección de Casa Mediterráneo no es casual y sí representativa de a quién señala Asaja. Porque esa infraestructura, que viene de tiempos de Zapatero, es una institución pública integrada Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez y en la Unión Europea (UE).