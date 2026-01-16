El rechazo a que Sánchez financie trasvases en Marruecos llega a los municipios: Elche lo lleva a Pleno
El PP reclama un compromiso "firme" de no financiar proyectos en Marruecos que contemple transferencias entre cuencas
Exige evitar cualquier compromiso que mejore la posición competitiva de la agricultura marroquí frente a la española
Tractoradas en las calles y mociones en los ayuntamientos. El rechazo a la ocurrencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de financiar trasvases y desaladoras en Marruecos mientras se recorta el agua al trasvase Tajo-Segura, en España, alcanza ya a los municipios. Así, el Consistorio de Elche, gobernado por PP y Vox, y cuyo alcalde es el popular Pablo Ruz, debatirá en el próximo Pleno municipal una iniciativa presentada por el quinto Teniente de Alcalde y concejal de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Agua, el también popular Juan de Dios Navarro, de «rechazo a la financiación de estructuras hídricas en Marruecos».
La moción no sólo dejará clara la negativa de un municipio donde hay 11.000 regantes afectados por los recortes del Tajo-Segura, en cifras de Riegos de Levante, entidad que preside Roque Bru, sino que además permitirá conocer el posicionamiento del PSOE local en torno a la decisión del Gobierno del citado Pedro Sánchez.
En concreto, los populares reclaman exigir al Gobierno un compromiso «firme» de no prestar financiación alguna a ningún proyecto en Marruecos que contemple transferencias entre cuencas, o que pueda suponer una mejora de la posición competitiva de la agricultura marroquí frente a la española. Además, muestra la decisión de apoyar todas las acciones que lleve a cabo el Gobierno de la Generalitat, así como las comunidades de regantes y asociaciones agrarias, en defensa de la agricultura ilicitana y en respuesta por el acuerdo de Marruecos.
También, instará al Gobierno de España a adoptar un pacto nacional por el agua, consensuado por las Comunidades Autónomas, regantes, entidades locales y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, «desde la solidaridad y cohesión del territorio».
Finalmente, la iniciativa llama a instar al Gobierno a impulsar lo que denomina una red estratégica del agua para la Comunidad Valenciana, como conjunto de infraestructuras, inversiones, sistemas de información, planes y procedimientos para optimizar los recursos hídricos, «así como mantener y mejorar la seguridad hídrica» del territorio.
«No podemos permitir que se esté invirtiendo en infraestructuras hídricas en Marruecos y que nos estén negando, aquí, en España, y en Elche el trasvase Tajo-Segura, tan importante», ha manifestado al respecto este mismo viernes Juan de Dios Navarro, impulsor de la citada moción.