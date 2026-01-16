El rechazo a que Sánchez financie trasvases en Marruecos llega a los municipios: Elche lo lleva a Pleno

Tractoradas en las calles y mociones en los ayuntamientos. El rechazo a la ocurrencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de financiar trasvases y desaladoras en Marruecos mientras se recorta el agua al trasvase Tajo-Segura, en España, alcanza ya a los municipios. Así, el Consistorio de Elche, gobernado por PP y Vox, y cuyo alcalde es el popular Pablo Ruz, debatirá en el próximo Pleno municipal una iniciativa presentada por el quinto Teniente de Alcalde y concejal de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Agua, el también popular Juan de Dios Navarro, de «rechazo a la financiación de estructuras hídricas en Marruecos».

La moción no sólo dejará clara la negativa de un municipio donde hay 11.000 regantes afectados por los recortes del Tajo-Segura, en cifras de Riegos de Levante, entidad que preside Roque Bru, sino que además permitirá conocer el posicionamiento del PSOE local en torno a la decisión del Gobierno del citado Pedro Sánchez.

En concreto, los populares reclaman exigir al Gobierno un compromiso «firme» de no prestar financiación alguna a ningún proyecto en Marruecos que contemple transferencias entre cuencas, o que pueda suponer una mejora de la posición competitiva de la agricultura marroquí frente a la española. Además, muestra la decisión de apoyar todas las acciones que lleve a cabo el Gobierno de la Generalitat, así como las comunidades de regantes y asociaciones agrarias, en defensa de la agricultura ilicitana y en respuesta por el acuerdo de Marruecos.

También, instará al Gobierno de España a adoptar un pacto nacional por el agua, consensuado por las Comunidades Autónomas, regantes, entidades locales y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, «desde la solidaridad y cohesión del territorio».

Finalmente, la iniciativa llama a instar al Gobierno a impulsar lo que denomina una red estratégica del agua para la Comunidad Valenciana, como conjunto de infraestructuras, inversiones, sistemas de información, planes y procedimientos para optimizar los recursos hídricos, «así como mantener y mejorar la seguridad hídrica» del territorio.

«No podemos permitir que se esté invirtiendo en infraestructuras hídricas en Marruecos y que nos estén negando, aquí, en España, y en Elche el trasvase Tajo-Segura, tan importante», ha manifestado al respecto este mismo viernes Juan de Dios Navarro, impulsor de la citada moción.