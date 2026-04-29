Adif dio el visto bueno a la inspección de las soldaduras de Adamuz un mes antes de que se realizase

El acta de la revisión aleatoria por ultrasonidos realizada en 36 soldaduras del tramo de Adamuz contiene una llamativa incongruencia: el visto bueno al resultado de la inspección está fechado con anterioridad a la propia inspección.

En concreto, de acuerdo a las fechas consignadas, el ensayo de ultrasonidos se realizó el 25 de junio de 2025; la evaluación de la prueba, un día después y el visto bueno, el 26 de mayo, según los documentos incorporados en un informe sobre las inspecciones a las soldaduras entregado por Adif a la juez de Montero (Córdoba) que lleva el caso. Igualmente, destaca que las firmas del acta están escaneadas.

El acta está incorporada al informe que fue entregado por Adif a la juez que investiga el caso. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya avisó sobre la existencia de firmas «manipulables» en el informe, que detalla las revisiones realizadas en el tramo del siniestro. Igualmente, la CIAF alertó de que había dos versiones del informe. Una original, del 25 de junio de 2025, y otra posterior al accidente, del 1 de febrero de 2026. También se avisaba: «Dentro del documento existen partes que tienen firma con fecha 28/06/2025, y que serían, por lo tanto, posteriores a la primera versión».

Las 114 soldaduras del tramo fueron inspeccionadas justo tras su ejecución. Posteriormente, se realizó una revisión de control de forma aleatoria al 30%, tal y como se establece en la normativa técnica de Adif. Entre ellas no se encontraba la soldadura que ahora se investiga como posible causa del accidente, que dejó 46 muertos. El resultado de la revisión fue positivo.

Es en una de las dos actas de la inspección del tramo de Adamuz, realizada por la empresa Ayesa, donde se localiza esa incongruencia. En la otra ficha las fechas sí resultan coherentes.

Primeras imágenes

Este martes se ha conocido un nuevo informe entregado por la CIAF a la juez en el que se concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión «la existencia de una rotura de carril a la altura del kilómetro 318,681», donde se localiza la soldadura.

En concreto, a las 19:43.34 horas, el primer eje del coche 6 del Iryo «descarrila en la rotura». En este momento, «acaba de pasar, según los cálculos, el kilómetro 318,681 que corresponde a la rotura de la vía». En los vídeos correspondientes al coche 6 y 7 «se aprecia el inicio de la vibración asociada al descarrilamiento».

El informe recoge por primera vez imágenes del interior de los trenes, en las que se puede ver la reacción de los pasajeros. En las fotografías se aprecian «esquirlas incandescentes a través de las ventanas, presumiblemente procedentes del roce entre las ruedas descarriladas y partes metálicas de la infraestructura», así como la caída de maletas y la inercia de freno, «lo que provoca que el personal que se encuentra de pie se agarre para evitar caerse».