Karla Sofía Gascón responde con tensión en TVE a «la banda del sofá» que la ataca: «Me vais a comer el conejo entre todos»

La entrada de Karla Sofía Gascón en Al cielo con ella ha sido triunfal: la actriz ha prometido desde el primer segundo ofrecer show en TVE, sin necesidad de abrir la boca. Ha bastado con mirar su camiseta para saber que la entrevista de la protagonista de Emilia Pérez con Henar Álvarez este martes sería muy particular.

Aunque la conversación se ha producido en un tono amable, la personalidad de la actriz ha dejado fuera de juego a la presentadora, y ha habido un par de momentos en los que se ha notado cierta tensión. Lo cierto es que una de las primeras preguntas ha sido incómoda: Henar Álvarez le ha expresado tener la sensación de que Karla Sofía Gascón ha estado «desaparecida» de los medios una vez que la polémica en torno a los Oscar se apaciguó.

«Es que vivo en otros países, he estado rodando y entregando premios. Lo mío son los premios, si no tienes ninguno, me voy», ha contestado la actriz en clave de humor, pero con un tono cortante que ha dejado a la presentadora muda unos segundos, hasta que ha acertado a retomar el ritmo del programa.

Tras confesar que le gusta «la competición, pero en plan sano» y que le «mola ganar», ha llegado el momento de abrir el gran melón: las redes sociales, asunto que persigue a Karla Sofía Gascón desde que sufrió una campaña de cancelación por unos antiguos tuits rescatados de cara a su candidatura al Oscar.

«Las redes sociales son una manipulación de quienes quieren manejarnos. Cuando quieres crear en la mente de los demás la imagen de una persona, dices lo que quieras y, con 200.000 bots que replican comentarios, al final la gente repite lo mismo», ha explicado. Aunque ha sido mucho más tajante para responder a si le preocupa lo que se pueda interpretar de sus declaraciones en cualquier entrevista. «Yo ya me lo tomo todo a broma. Ya la frase es me vais a comer el conejo entre todos», ha dicho en alusión a la camiseta que ha lucido.

En ella llevaba, sobre el pecho, una foto de sí misma que le enviaron sus fans, encajando con humor los memes que protagoniza, y sobre la imagen se ha podido leer la frase «soy la puta ama». El resto, es aportación de ella.

Karla Sofía Gascón también se ha dirigido a esos haters que tergiversan lo que dice públicamente: «Estoy muy en contra de la banda del sofá que no hace nada en todo el día y pasa todo el rato criticando a los demás». Sin embargo, sí que ha querido manifestar que, en este sentido, como actriz siente el «agravio comparativo con respecto a los deportistas», a los que parece que se les trata con mayor indulgencia.

Y así ha llegado el segundo momento tenso con Henar Álvarez, cuando la actriz ha añadido que «tampoco hace falta opinar de todo», una práctica muy vigente, y su frase ha contado con la réplica de la presentadora: «Bueno, creo que estamos en un momento en el que es importante opinar en según qué cosas». Que la intérprete es de ideas fijas no es ninguna novedad. Ha insistido en que no es necesario hacerlo, y mucho menos si quienes emiten sus opiniones lo hacen sin estar informados sobre el tema que abordan.

En esta ocasión, el silencio se ha roto mucho antes y la escena se ha manejado con mayor naturalidad por parte de Henar Álvarez. Karla Sofía Gascón estaba, en cambio, en su salsa. La incomodidad no ha sido provocada, sino fruto de su espontaneidad para hablar. Aunque la actriz parece haberse percatado de que, quizás, la presentadora se ha podido sentir descolocada, y no ha evitado pronunciarlo, como si intentara disculparse con ella de alguna forma: «Te miro y te veo diciendo joder, qué lástima haberla invitado al programa».

Para finalizar, Karla Sofía Gascón ha decidido meter en la nevera -tradición para los invitados en Al cielo con ellas- a «toda la gente que se mete en la cama de los demás». La manera de expresarlo bien merecía una matización: «Todos los que se meten con lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos, que pasa hasta con nuestras parejas y empieza en las propias familias».