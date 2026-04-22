Silvia Intxaurrondo chulea a la audiencia de TVE en ‘Al cielo con ella’ sin inmutarse: «Hacemos información honesta»

TVE ha recurrido a Silvia Intxaurrondo para contraprogramar al que fue una de las grandes apuestas de la televisión pública, Marc Giró, y ha encajado a la presentadora de La Hora de La 1 en Al cielo con ella, el espacio de Henar Álvarez. La periodista ha ofrecido una entrevista marcada por un tono arrogante desmedido, y se ha dedicado halagos a sí misma en numerosas ocasiones.

Intxaurrondo ha disfrutado del protagonismo que le ha ofrecido La 1 de TVE en la franja de la noche al ser ella la entrevistada, y parece haber saboreado el momento. Ha aprovechado para presumir de su altura como escritora -con un libro en el mercado-, de la calidad de su trabajo como periodista o de su moralidad ejemplar.

Además, Intxaurrondo tampoco ha dejado pasar la oportunidad de referirse al «genocidio de Palestina» y al que es «el mayor retroceso» experimentado desde la última vez que visitó el programa de Henar Álvarez, cuando se emitía en La 2: «Tenemos que escuchar una cantidad de tonterías que son una amenaza continua, como a esta casa».

La presentadora de La Hora de La 1 ha presumido de lo «bien que se siente» cuando dice a un entrevistado «perdona, no es correcto» y se ha referido a los «políticos del PP», contra los que ha cargado porque «llevan bastante» sin aceptar intervenir en su programa, al que estarían haciendo «luz de gas», ha declarado. También en referencia a las formaciones de la derecha, ha mencionado que «dicen barbaridades que es bueno saberlas a través de TikTok», red social que cada vez utilizan más líderes -en especial Pedro Sánchez-. En cambio, Intxaurrondo defendió el pasado año que partidos como Vox «no tuvieran voz» en la televisión pública, preguntada por la pluralidad, cada vez más ausente en la misma.

En cuanto a su día a día laboral, Silvia Intxaurrondo ha sacado pecho por el «éxito» de La Hora de La 1, por el que su equipo ya ha «dejado de mirar a los rivales» para concentrarse sólo en sí mismos. La presentadora ha chuleado a la audiencia de La 1 al asegurar, sin inmutarse: «Hacemos información honesta». Intxaurrondo es uno de los rostros más vinculados a la etapa sanchista de TVE, con una deriva que los profesionales de Informativos de la pública han denunciado numerosas veces por el «tono gubernamental» que se ha apropiado de la corporación.

Finalmente, Henar Álvarez ha preguntado a la periodista por su segundo libro, que aún se está cocinando. Intxaurrondo ha lamentado no poder dar muchos detalles porque «se dedica a la información» y hace «titulares muy claros», por lo que su profesionalidad la forzaría a hacerse un spoiler a sí misma. Pero sí que ha prometido a sus seguidores hacerles «sentir emociones tan claras como las de la primera vez», y ha señalado así su capacidad como escritora para conectar con el lector. «Tengo que conseguir una historia mejor que la primera, que la tengo, es buenísima», ha declarado, una calidad literaria que supone «un reto» a la vez que suma «presión».