La guerra de TVE contra Marc Giró: moviliza a Intxaurrondo y Loles León para hundir su debut en La Sexta

TVE ha utilizado a Silvia Intxaurrondo y Loles León para hundir el debut de Marc Giró en La Sexta, donde estrena Cara al show tras su paso por la cadena pública. La corporación ha trazado una estrategia para ensombrecer el brillo del que fue su presentador con Late Xou en el nuevo proyecto del humorista.

La cadena pública dilató la reformulación de su programación de manera interminable y trasladó una imagen de desconfianza en sus propios contenidos e inseguridad a la audiencia. En cambio, ha reaccionado rápido al estreno de Marc Giró en La Sexta, y lo ha contraprogramado con apuestas que considera de peso.

RTVE teme que su ex presentador empuje a La 1, incluso, hasta la cuarta opción (como mínimo) de los espectadores: la cadena pública competirá este martes con Simone Biles en El Hormiguero y la turca en Tierra Lejana, ambas en Antena 3; con La isla de las tentaciones y Supervivientes (Tierra de Nadie) en Telecinco; con Cara al show en La Sexta y con Horizonte y Código 10 en Cuatro.

La decisión de RTVE ha sido meditada. De hecho, ha anunciado la contraprogramación este mismo lunes, cuando ha comunicado que, incluso, se tirará al barro: moverá el espacio de Loles León de La 2 a La 1. Así, Zero Dramas hará frente común con Henar Álvarez en Al cielo con ella, que recibirá a Silvia Intxaurrondo.

Tras la entrevista a la presentadora de La Hora de La 1, la intérprete intervendrá en la parrilla para abrir un debate sobre la actualidad social con colaboradores como Gonzalo Miró o Antonio Resines. En esta ocasión, los temas escogidos han sido la sologamia, la infidelidad financiera y la edición genética. Añadirán El consultorio sexual, con los misterios del Kamasutra.

Con el movimiento del espacio de la segunda a la primera cadena, Loles León aparecerá también en Al cielo con ella, una visita que servirá para cebar su propio programa e intentar que los espectadores que escojan La 1 por Henar Álvarez no cambien de canal con la transición de un espacio al otro.

La parrilla de La 1 de TVE quedará así:

21:45 horas: La Revuelta

23:00 horas: Al cielo con ella (Henar Álvarez entrevista a Silvia Intxaurrondo)

00:30 horas: Zero dramas (con Loles León)

Marc Giró fuera de TVE

Por su parte, Marc Giró prueba suerte este martes, es decir, el mismo día que se emitía Late Xou, y también ha recurrido a la artillería pesada para noquear a sus rivales: Cara al show estará apadrinado por Estopa. Además, se estrenan con él Yolanda Ramos y Nacho Duato en la plantilla de colaboradores, mientras que Jordi Évole y Eduardo Casanova también intervendrán en esta primera entrega.