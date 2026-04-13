Marc Giró presenta ‘Cara al show’ en laSexta: «En TVE había bastante maricón»

Marc Giró promete ser un revulsivo para el prime time con su llegada a laSexta, donde presentará Cara al show en la franja horaria más cotizada. El showman ha presentado este lunes su nuevo espacio, dirigido y producido por Santi Villas (que es, además, su marido): «Detrás de un mariquita siempre hay otro mariquita, si tiene suerte».

La incontinencia verbal del humorista y su particular humor han marcado la presentación de Marc Giró, que empieza nueva etapa en Atresmedia tras su paso por la televisión pública. «En TVE había bastante maricón», ha bromeado al subrayar la representación femenina en el equipo ejecutivo de las televisiones y el trabajo de Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia, para ficharlo en laSexta.

Preguntado por el periodo en el que trabajó para el ente público, el presentador ha indicado que no se «acuerda mucho de TVE»: «Yo tengo un cuerpazo y no me acuerdo de todos a los que me he follado». Sin embargo, sí que ha puntualizado que allí se ha sentido «muy bien tratado a veces» y «a veces no». En ese sentido, una de las claves por las que aceptó aterrizar en laSexta fue que «en Atresmedia hay mucho respeto por el muñeco», es decir, por el conductor del programa, lo que le ha hecho sentir «muy acompañado».

Marc Giró no ha dejado lugar a dudas: él es el último gran fichaje de laSexta. «¿Quién suma más, Aimar Bretos o yo?», ha pronunciado. Aunque ocupará el prime time, el programa será un late clásico en su forma, pero no en su fondo, dado que mantendrá la esencia del presentador.

Así, su programa arrancará con un monólogo y, después, entrevistará a dos celebrities. «Soy un perro moviendo la cola para ustedes», ha explicado. De hecho, Giró no va a evitar en ningún momento pronunciarse sobre asuntos políticos. «¿Cómo no voy a hablar de política? No hablar de política es política», ha reflexionado. Y, en este contexto, no rechazaría nunca entrevistar a ningún líder. «Todo el que quiera venir nos honra con su presencia (…) Estoy a favor del diálogo, me chifla hablar con gente que no piense como yo, con su verdad», ha detallado.

El showman también ha hecho alusión a la posible visita de Pedro Sánchez. «Se comprometió a venir al programa. Ahora, no sé en calidad de qué. En España pasa de todo. Pedro, envíame el currículum», ha añadido.

En otro orden de cosas, Marc Giró ha abordado cómo es trabajar con su pareja, Santi Villas. Según el presentador, no le resulta complicado porque el productor «siempre tiene razón». Aunque matiza: «Es la puta primera vez en mi vida que obedezco y aquí estoy, en Atresmedia, con un sueldazo».

Al hacer un breve recorrido por su trayectoria profesional, Giró ha recordado que «a lo tonto» ha trabajado «mucho para laSexta». «Todo lo demás ha sido un error», ha mencionado.

Atresmedia todavía no ha detallado qué día se emitirá Cara al show, que tendrá una entrega semanal en prime time. Mientras tanto, Marc Giró ha adelantado que quiere ir de nuevo a El Hormiguero. «Pablo Motos y yo somos la pareja televisiva del año», sostiene. Lo ha hecho en el momento en el que también se ha referido a sus rivales en parrilla, con quienes competirá por la audiencia. Giró asegura que quiere que «les vaya muy bien, porque cuanta más gente haya mirando la tele, mejor». «Pero que me vaya mejor a mí», ha aclarado.

Para finalizar, Marc Giró ha destacado también la labor de sus compañeros, pese a que es él quien se lleva el protagonismo, y ha apuntado que «muchos presentadores caen porque no confían en su equipo». De éste, en su caso, formarán parte Yolanda Ramos y Nacho Duato, sobre el que augura que «va a ser genial». «Va a ser problemático, no tiene pelos en la lengua», ha sentenciado.