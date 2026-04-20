Javier Tebas arremete contra TVE por blanquear los pitos al himno de España: «No es libertad de expresión»

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha arremetido contra TVE por blanquear los pitos al himno de España en la final de Copa del Rey del pasado sábado en Sevilla. Juan Carlos Rivero, narrador del encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, señaló que era «libertad de expresión», algo que ha cabreado a Tebas.

«Si hay que condenar cuando se pita cualquier himno, como el de Egipto, el de España más», ha dicho el presidente de la Liga, en relación a los pitos que sufrió el himno de Egipto en el último encuentro de la selección española. «Hay que tener respeto, no es libertad de expresión, como dijo el compañero Juan Carlos Rivero», señaló Tebas sobre el veterano narrador de TVE.

TVE calificó los pitos al himno de España como «libertad de expresión», cuando hace unas semanas, durante el España-Egipto dijeron que los cánticos de «musulmán el que no bote» eran racismo. También condenaron que se pitara el himno de Egipto, y ahora han quedado en evidencia al no hacer lo propio con los pitos de los seguidores de la Real Sociedad al de España en La Cartuja de Sevilla.

Además, Tebas adelanta que va a proponer que los pitos al himno de España tengan algún tipo de sanción: «Ahora que soy vicepresidente de la Federación, voy a intentar que se ponga alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir».

«Nosotros desde hace años denunciamos gritos como ‘Puta España’. Ya no hay gritos coreados como ‘Puta España’ y ‘Puta Catalunya’. Creo que hay que tomar una solución porque esto queda como discusión de 48 horas y hasta el año que viene, que si llega un equipo de mi querido País Vasco o de Cataluña siempre hay pitos», ha añadido Javier Tebas en unas charlas llamadas Geopolítica y deporte.