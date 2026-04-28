Ni lluvias ni tormentas: la AEMET activa la alerta en Madrid a partir de hoy por un fenómeno inusual en estas fechas

La AEMET activa la alerta en Madrid a partir de hoy puede llegar un fenómeno inusual en estas fechas, no tendremos ni lluvias ni tormentas, sino algo diferente. Este punto del país puede estar a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Por lo que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en esta época del año en la que realmente cada detalle cuenta. Es momento de apostar por un cambio que realmente puede ser esencial.

Las tormentas de estos días pueden acabar convirtiéndose en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. La capital de España se prepara para recibir una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. La AEMET se verá obligada a activar una alerta en Madrid ante un fenómeno inusual que puede ser esencial que tengamos en mente en estas fechas que nos estarán esperando en breve.

Ni tormentas ni lluvias

Las lluvias pueden convertirse en un problema en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar convirtiéndose en un motivo de alerta.

Los expertos no dudan en advertirnos de lo que realmente puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente cada elemento será el que nos hará incluso cambiar de planes. Vivimos una primavera que puede acabar siendo la gran protagonista.

En unos días en los que las tormentas pueden acabar siendo las grandes protagonistas, hay una serie de fenómenos que parece que van llegando a toda velocidad. En unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Estas tormentas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que puede acabar siendo lo que nos hará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Este fenómeno que va a llegar en breve, puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días en los que realmente podremos ver llegar un giro radical en el tiempo.

Se activa la alerta de la AEMET en Madrid ante este fenómeno inusual en estas fechas

Las fechas en las que estamos pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es hora de poner en práctica algunos elementos que marcarán la previsión del tiempo que puede acabar poniéndonos los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET llega un fenómeno poco común: «Abundantes intervalos de nubes y nubosidad de evolución por la tarde. Chubascos vespertinos, en general débiles, y más probables en el Sistema Central, donde no se descarta alguna tormenta ocasional. La precipitación podría arrastrar barro debido a la presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso ligero en las mínimas en la mitad sur de la región. Viento flojo variable con predominio de la componente sur durante las horas centrales».

Para el resto de España se espera un cambio importante: «Persistirá la inestabilidad en los interiores del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, Pirineos, norte de Castilla y León y alto Ebro, con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas que pueden ser localmente fuertes, mientras que en el centro y sur peninsular y en Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque puede haber nubosidad de evolución diurna. Nubes bajas matinales en el Cantábrico, así como en el Estrecho y mar de Alborán, donde pueden darse precipitaciones débiles. En Canarias, cielos nubosos y precipitaciones débiles más probables en el norte de las islas. Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte, sin descartarlas puntualmente en algunos litorales mediterráneos. Calima en el extremo sur peninsular. Temperaturas máximas en aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas, salvo aumentos de las mínimas en montañas del noroeste. En Canarias, sin cambios significativos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el noroeste de Castilla y León, Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte».