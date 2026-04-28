Nueva pensión para las amas de casa en 2026: quién puede solicitarla y qué requisitos se deben cumplir

Durante años, muchas mujeres han dedicado su vida a sacar adelante la casa sin cobrar por ello ni cotizar a la Seguridad Social. Cuidar de los hijos, de los mayores o mantener el hogar ha sido su día a día, sin embargo, todo ese trabajo no contaba a efectos de cobrar luego una pensión, así que el problema llega cuando pasan los años y, al acercarse la jubilación, no hay derecho a una prestación contributiva.

Es una situación más habitual de lo que parece. De hecho, afecta sobre todo a generaciones que hoy ya han cumplido los 65 años y que, en su momento, no tuvieron la opción real de trabajar fuera de casa o cotizar de forma regular. Para estos casos, el sistema público sí contempla una alternativa. Se trata de la pensión no contributiva de jubilación, una ayuda que garantiza unos ingresos mínimos a quienes no han podido cotizar lo suficiente. No es una medida nueva, pero en 2026 vuelve a estar en el foco porque sigue siendo clave para miles de personas, especialmente para las amas de casa.

Pensión para las amas de casa en 2026

La llamada pensión no contributiva no tiene que ver con lo que se haya cotizado, sino con la situación económica de la persona. Está pensada para quienes no pueden acceder a una pensión ordinaria y necesitan un ingreso básico para vivir. La gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), aunque en la práctica son las comunidades autónomas las que tramitan la solicitud.

En el caso de las amas de casa, encaja bastante bien con su perfil. Durante años no generaron cotizaciones porque su trabajo estaba en el ámbito familiar, así que al llegar a la jubilación no cumplen los requisitos para una pensión contributiva.

Quién puede solicitarla en 2026

Para poder pedir esta ayuda en 2026 hay que cumplir varias condiciones: La primera es la edad: tener 65 años o más, luego está la residencia, ya que es necesario haber vivido legalmente en España durante al menos diez años, y dos de ellos deben ser justo antes de presentar la solicitud.

Por último tenemos que hacer mención al requisito que tiene que ver con económico ya que sólo pueden acceder a una pensión no contributiva quienes no superen un determinado nivel de ingresos. En 2026, el límite individual ronda los 8.803,20 euros al año y en el caso de que se viva con más personas la cosa cambia ya que en ese caso, se tienen en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar, y los límites se ajustan según el número de convivientes.

Cuánto se cobra con esta pensión

La referencia que tienen las pensiones contributivas para 2026 está clara y es 8.803,20 euros al año y si lo llevamos a mensualidades, son unos 628,80 euros en 14 pagas.Ahora bien, no siempre se cobra esa cantidad completa ya que tal y como acabamos de señalar en el apartado anterior el importe final depende de los ingresos que tenga la persona o la familia por lo que si hay otras rentas, la pensión se reduce.

Eso sí, hay un mínimo garantizado. En ningún caso puede quedar por debajo del 25% de esa cuantía, salvo situaciones muy concretas y por otro lado, es importante recordar que no es compatible con estar cobrando ya una pensión contributiva dado que ambas son incompatibles. De hecho la no contributiva existe para precisamente ayudar a aquellas personas que no tienen acceso a una pensión de jubilación convencional por no tener el mínimo de años cotizados y no tener además ingresos suficientes.

Cómo se solicita paso a paso

El proceso para pedir esta pensión que pueden solicitar las amas de casa no es especialmente complicado, pero sí requiere reunir cierta documentación. Lo habitual es presentar el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento y documentos que acrediten los ingresos y el patrimonio. En cuanto a dónde se puede o se debe hacer la solicitud, seguro que te encuentras que la puedes hacer online, aunque muchas personas prefieren hacerlo de forma presencial y en muchos casos es mejor porque pueden surgir dudas. Para ello, tan sólo tienes que dirigirte a una oficia del IMSERSO o de los servicios sociales.

Una vez presentada, la administración revisa el caso. Este trámite puede tardar varios meses, en algunos casos hasta seis, porque se analiza si realmente se cumplen todos los requisitos y en el caso de que así sea se comienza a cobrar una vez se aprueba, algo que agradecen quienes la piden ya que no es para nada un complemento, sino que a cierta edad pasa a ser el único ingreso del que se dispone. No es una cantidad alta, pero sí supone un apoyo básico para cubrir gastos del día a día. Y, en el caso de muchas amas de casa, es también una forma de reconocimiento a años de trabajo que nunca cotizó.