La Seguridad Social ha encontrado un error en las pensiones de 2026 y ahora tiene que devolver miles de euros a los jubilados

La Seguridad Social ha cometido un error a la hora de calcular las pensiones de jubilación anticipada y tendrá que devolver miles de euros a los españoles afectados. La Organización de Consumidores y Usuarios fue la que avisó del fallo de la Administración que le costará caro a la Tesorería General de la Seguridad Social. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el error con el cálculo de las pensiones de jubilación de un gran número de españoles.

La Seguridad Social ya se está poniendo al día y devolviendo las cantidades correspondientes con efecto retroactivo desde el 1 de mayo a los jubilados con pensiones más altas que se han jubilado este año 2026 de forma anticipada. ¿El motivo? Durante los primeros meses del año no se aplicó lo dispuesto en la Ley 21/2021, que establece un periodo transitorio entre 2024 y 2033 con penalizaciones más suaves para los que adelanten la retirada y se acerquen a la pensión máxima.

De este fallo avisó la Organización de Consumidores y Usuarios, que también anunció en su página web que ya se está procediendo a la devolución. «La Seguridad Social rectifica, de oficio, algunas pensiones de jubilación anticipada voluntaria reconocidas en 2026 que se habían recortado indebidamente al no respetarse lo estipulado en las normas», informó la OCU.

«A algunas pensiones de jubilación anticipada voluntaria reconocidas en 2026 se les han estado aplicando unos coeficientes reductores mayores de los que correspondían, con lo que quienes se jubilaron se encontraron con una pensión más reducida que la que realmente deberían tener», se puede leer en su página web oficial, en la que deja claro que: «Ahora la Seguridad Social va a revisar esas pensiones que se recortaron de más para devolver de oficio el dinero retenido indebidamente. La corrección tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero».

La Seguridad Social y el error con las pensiones

Así que la Seguridad Social ya está manos a la obra para devolver con carácter retroactivo las cantidades correspondientes a las personas que se han acogido a la jubilación anticipada en este 2026 y tengan una pensión cercana a la máxima. Estos ciudadanos han sido perjudicados, ya que se les han aplicado penalizaciones previstas para más allá del 2034 y no las dispuestas en el periodo transitorio de entre 2024 y 2033.

Así que, tras reconocer el error, la Seguridad Social procederá a aplicar los beneficios establecidos en la Ley 21/2021, por los que tendrá que devolver grandes cantidades a los trabajadores, ya jubilados, que cumplan con estos requisitos:

Haber elegido la jubilación anticipada voluntaria en 2026.

Aplicación de coeficientes reductores.

Pensiones cercanas a la máxima.

Hay que recordar que la Seguridad Social permite a los trabajadores españoles poder acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, que consiste en adelantar la jubilación hasta 24 meses cumpliendo con una serie de penalizaciones en su pensión. Estas irán en función de los años cotizados previamente y los meses en los que se quiera adelantar la retirada. Para poder elegir esta opción, hay que contar con una cotización mínima durante la vida laboral de 35 años, teniendo que ser dos dentro de los 15 años previos a la solicitud.

En España también existe la opción de acogerse a la jubilación anticipada involuntaria, con la que puedes adelantar la retirada hasta cuatro años antes. Esto está establecido para los trabajadores que hayan sido víctimas de un destino forzoso en los últimos años de su carrera y también se tendrán que acoger a unas penalizaciones.