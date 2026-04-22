Elsa Pataky ha regresado a Madrid para asistir a la premiere de El Homenaje. La actriz ha acaparado todos los focos en la alfombra roja con un mini vestido jota de Zuhair Madrid inspirado en los años 20 y cuyo precio es de 6.000 euros. Además de dar una lección de moda y de asistir a esta alfombra roja, la mujer de Chris Hemsworth se ha reencontrado con el ‘responsable’ de que su aspecto físico mejorara aún más si cabe: el Doctor Juan Peñas.

El reencuentro de Elsa Pataky y el Dr. Juan Peñas

Juan Peñas es considerado el rey de la cirugía plástica. Hace casi cuatro décadas que comenzó su andadura en el universo de la belleza y fue pionero en traer el Bótox a España. Por su clínica, en la que también está al frente su hija Carmen, pasan cada día numerosos rostros conocidos que se han convertido en parte de su familia, como Mariló Montero o Pilar Rubio -además de influencers como Rocío Osorno-. Y no porque presuman de ello, sino porque las propias famosas son las que recomiendan su clínica, que es de gran prestigio en el país.

Sin embargo, su caso estrella fue el de Elsa Pataky, a la que le operó la nariz. Un caso de éxito que ha supuesto un efecto cadena con el resto de sus pacientes. Sin embargo, tal y como dijo a este medio la hija del Dr. Peñas, cada caso es un mundo. «Hay pacientes que son tu prestigio andante. Me ha pasado de gente que venía desde Miami a hacerse una cosa y que se ha ido sin hacerse nada. Yo he tenido pacientes de todas partes… Pero, primero de todo, considero que la belleza es una armonía desde lo que tú transmites, cómo lo transmites… Somos seres humanos y la naturalidad del ser humano no se puede ver tergiversada, no podemos querer imitar una IA o querer imitar un maniquí, tenemos que ser seres humanos en nuestra mejor versión, con nuestra genética», nos explicó.

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Precisamente, la familia Peñas se ha reencontrado con Elsa, a la que guardan un especial cariño. Ha sido Carmen la que, a través de sus redes sociales, ha compartido un posado junto a su padre y la actriz. «Agradecida. Voy a ver la serie El Homenaje. Me ha gustado lo poco que he visto, menudo elenco. Y, como no, en especial gracias a una de las mujeres más guapas y listas de España: Elsa Pataky. PD: Ya has oído a mi madre, siempre ahí para ti. Deja sin habla de lo guapa que es», ha escrito junto a un posado con la intérprete.