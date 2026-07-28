¡Feliz Día de Cantabria! Las mejores frases e imágenes para felicitar y celebrar con los cántabros
Toma nota de estas frases para celebrar el Día de Cantabria
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¡Feliz Día de Cantabria! Las mejores frases e imágenes para felicitar y celebrar con los cántabros
Gregorio Marañón, sobre el amor: "Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad"
que nos invita a felicitar y celebrar con ella este día tan especial. Estamos en plenas vacaciones, pero eso no quiere decir que no tengamos que ver llegar algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un momento en el que recibimos a unos procesos que quizás hasta el momento nadie hubiera visto llegar. Es hora de conocer esas palabras que pueden hacernos empezar la jornada con una sonrisa.
El poder de las palabras va mucho más allá de lo que imaginamos. Incluso en un día tan especial como este, tenemos por delante la oportunidad de felicitar a los nuestros. A amigos, familiares y compañeros, a esos que nos hacen el día a día más sencillo y que quizás no conocen estas frases de lo más poderosas. Con una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en los mejores aliados de un día de fiesta en Cantabria. Si estás en esta comunidad, tienes familia que procede de allí o simplemente quieres descubrir las frases que más se usan para celebrar esta festividad, toma nota de estas.
Estas son las mejores frases e imágenes para celebrar con los cántabros su día
El día puede empezar mucho mejor con una serie de frases que puedes mandar por redes sociales o publicar para que todo aquel que lo desee las comparta. Este 28 de julio es el Día de Cantabria, una fecha señalada en el calendario que no debemos dejar escapar.
«Montaña querida
te voy a cantar
la canción que mi pecho
te va a dedicar,
que es muy grande mi amor
a la tierra en que nací.
Quiero que sus sones
puedan traspasar
las montañas más altas
y el inmenso mar,
como ofrenda leal
al terruño en que viví.
Y es mi cántico amoroso
cual arrullo maternal
en que todos veneramos
la tierruca fraternal.
Y un recuerdo cariñoso
de pureza regional,
a la montaña dedico
con vigor tradicional,
vigor tradicional,
vigor tradicional.
Mi tierruca siempre ha de ser
bella aurora del corazón
y a ella un beso puro de amor
y lleno de emoción
siempre he de ofrecer. (x2)
Hijos de La Montaña
noble de Santander,
hermanos montañeses
por siempre hemos de ser.
Juntos nos agrupemos
muy fuerte y muy leal,
que la madre Montaña
un abrazo nos da».
Himno modificado
«Cantabria querida
te voy a cantar
la canción que mi pecho
te va a dedicar,
que es muy grande mi amor
a la tierra en que nací.
Quiero que sus sones
puedan traspasar
las montañas más altas
y el inmenso mar,
como ofrenda leal
al terruño en que viví.
Y es mi cántico amoroso
cual arrullo maternal
en que todos veneramos
la Cantabria fraternal.
Y un recuerdo cariñoso
de pureza regional,
a la montaña dedico
con vigor tradicional,
vigor tradicional,
vigor tradicional.
Mi tierruca siempre ha de ser
bella aurora del corazón
y a ella un beso puro de amor
y lleno de emoción
siempre he de ofrecer. (x2)
Hijos de mi Cantabria
nobles de mi querer,
hermanos montañeses
por siempre hemos de ser.
Juntos nos agrupemos
muy fuerte y muy leal,
que la madre Cantabria
un abrazo nos da».
Este himno puede ser una de las mejores felicitaciones posibles para conseguir iniciar el día con una canción maravillosa. De la misma forma que te invitamos a compartir esta canción que quizás no has escuchado.
Las imágenes que acompañan este himno son una serie de lugares emblemáticos de Cantabria que pueden ayudarnos a conocer un poco mejor una zona del país que está de fiesta. Desde sus playas o pueblos se puede felicitar a toda una comunidad que disfruta de uno de los platos más emblemáticos.
Aunque el calor sea una realidad, un buen cocido montañés. Con una gastronomía marcada por los platos auténticos y una materia prima que hay que tener en cuenta, siendo una de las mejores opciones para visitar esta comunidad para los que vienen de fuera.
El día de Cantabria es uno de esos festivos que en estos días de julio permite empezar a pensar en esas vacaciones que podemos iniciar desde este punto del país. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que serán los que nos marcarán de cerca. Este día se puede celebrar de una y mil formas distintas, en un destino que es ídilico, pero siempre pensando en cómo disfrutar de la belleza de un territorio sin igual.
Para cualquier cántabro ver con orgullo unos pueblos y ciudades que se llenan de visitantes no es casualidad, sino todo lo contrario. Estaremos ante una época del año en la que visitar Cantabria y fusionarse con esta fiesta especial, es casi una necesidad.