Vacile histórico: El Atlético responde al Barcelona con la foto LeBron James y un vídeo provocador

¿Qué pensará LeBron James desde el otro lado del Atlántico cuando se ha visto inmiscuido en la serie del Atlético y Barcelona? Ha estado presente antes, durante y después. Los azulgranas se motivaron en la previa al partido de vuelta con la remontada de LeBron en las finales de la NBA 2016, cuando Cleveland levantó un 3-1 en contra ante Golden State.

Cada jugador del Barcelona cambió su foto de perfil por una ambientada en la que mostró LeBron James aquellos días. Una narrativa utilizada como refugio de la fe para remontar. «Es un referente que me inspira, pensaré en cómo lo hizo y ojalá salga igual», decía en la previa. Una vez finalizada la eliminatoria, la clasificación se la queda el Atlético y el Barcelona, inspirado en LeBron James, cayó eliminado.

La respuesta del Atlético no se hizo esperar. Apenas habían pasado unas horas tras su clasificación a Simeone cuando publicaron imágenes de Griezmann, Lookman, Julián Álvarez y Sorloth ambientadas en LeBron James, del mismo modo que hicieron los jugadores del Barcelona. Gafas, auriculares blancos y rostro serio. Además de ese mensaje, apenas diez minutos después, el Atlético publicó otro meme.

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Un vídeo en el que se veía a un león corriendo amenazante hacia un coche de turistas, que lo redujeron al quitarle la careta y descubrir que era un tierno perro. Claro que la venganza rojiblanca había comenzado en rueda de prensa, cuando Simeone, que conoce los códigos como nadie, tiró de estatus al ser preguntado por las quejas arbitrales del Barcelona. «Estamos en semifinales, entre los cuatro mejores equipos de Europa», dijo entre risas.