El fiasco de la Liga con la jornada retro: cutre, sin Madrid ni Barça, con camisetas modernas…

Si la simple confección y diseño de algunas de las camisetas presentadas no era suficiente, o bien el hecho de que los clubes más punteros como Real Madrid y Barcelona no participasen, la Jornada Retro de la Liga fue una completa decepción entre la inmensa mayoría de aficionados que vivieron esta pasada jornada de Primera y Segunda División esperando un viaje al pasado que nunca se produjo.

«La Liga se prepara para su primera Jornada Retro con una experiencia que transformará la competición», así titulaba la competición que preside Javier Tebas el comunicado previo a estas dos últimas jornadas, prometiendo una «propuesta audiovisual inmersiva», así como una «experiencia transversal donde el legado del fútbol español será el gran protagonista».

La realidad fue muy distinta. La Jornada Retro de la Liga fue un fiasco, un auténtico desastre, una iniciativa que prometió un viaje al pasado que nunca llegó. Se trató de una «propuesta audiovisual inmersiva» que se tradujo en apenas un par de rótulos antiguos, como el marcador y otros elementos gráficos durante el partido, así como las transiciones de las repeticiones.

Más allá de las camisetas, el balón que se diseñó expresamente para esta jornada –en lugar de usar uno característico del pasado– y la pobre propuesta gráfica que se ideó para la toma televisiva, el aficionado del fútbol español se topó con otra de esas promesas vagas de la Liga que se conformó con plasmar solamente la superficie de su iniciativa, cuando había muchísimo más factores a su alcance.

«Con esta apuesta, La Liga vuelve a situar la innovación audiovisual en el centro de su producto, reforzando su capacidad para ofrecer experiencias diferenciales y competir en un entorno global donde la narrativa visual es clave», rezaba el comunicado, que también prometía un «ecosistema de patrocinadores alienado con la iniciativa»…

El resultado ha sido una jornada decepcionante en todos los sentidos, con o sin patrocinadores, con o sin camisetas retros. Tanto el aficionado de estadio como el de salón vivieron una jornada más de Liga, con poco o nulo valor ‘retro’.

El abonado o aficionado que acude al estadio pudo sentir poco de esa Jornada Retro más allá de camisetas que, en algunos casos, fueron un reciclaje de temporadas recientes. Existe alguna salvedad, diseños realmente chulos inspirados en camisetas de otra época, aunque fueron más excepciones que norma. Y para de contar. Desde las gradas, la Jornada Retro fue insignificante.

Una iniciativa decepcionante

Desde el salón de cada hogar o desde el bar, el aficionado se topó con un quiero y no puedo. Sí, hubo rótulos de hace un par de décadas perfectamente reconocibles y también esa ‘R’ que parpadeaba con cada repetición y que recordarán los más longevos. Pero poco más, la Jornada Retro tuvo sus cosas, pero ninguna de ellas llevó al espectador a otra época.

Sí queda claro los motivos comerciales de esta Jornada Retro, una fórmula más de hacer caja de una u otra forma, los clubes con una camiseta más esta temporada. La Liga también presentó un listado de patrocinadores añadidos que mencionó sin dudar: «PUMA, marcas como Mahou, Volkswagen, El Corte Inglés, Microsoft, EA SPORTS, Haier, Milka, Moeve, Luckia o Panini»…