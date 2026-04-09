La Liga celebrará este fin de semana la primera jornada retro de su historia. Entre el 10 y el 13 de abril, en los partidos correspondientes a la jornada 31 de la Liga EA Sports, los equipos y árbitros lucirán camisetas inspiradas en diseños del pasado. Real Madrid, Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano no están dentro de este nuevo invento de Tebas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jornada retro de la Liga.

Entre este 10 y 13 de abril se celebra la primera jornada retro de la historia de la Liga. Durante esta jornada 31 en la Liga EA Sports y la jornada 35 de la Liga Hypermotion, los equipos y árbitros vestirán con diseños icónicos de épocas pasadas. Los espectadores que vean los partidos de la televisión también podrán visualizar grafismos como hace años e incluso Puma ha presentado un balón con los clásicos colores blanco y negro con los que se hace un homenaje a los esféricos del pasado.

El Real Madrid votó en contra de este nuevo invento de Javier Tebas y no participará en la jornada retro de la Liga. Tampoco se apuntará a esta iniciativa el Barcelona, que alegó razones técnicas, pero sí sacó una camiseta retro de Ronaldinho hace unos días. Getafe y Rayo Vallecano también han confirmado que no participarán.

Cuándo se juega la jornada retro de la Liga

La jornada retro de la Liga se disputa entre este viernes 10 de abril y el lunes 13 de abril, cuando se disputan los partidos de la 31.ª jornada de la Liga EA Sports y de la 35.ª de la Liga Hypermotion.

Con qué balón se jugará

Puma también ha diseñado un balón retro para esta jornada de Liga. «El balón mantiene todas las características técnicas del balón oficial PUMA utilizado esta temporada en LALIGA, incluyendo su estructura de 12 paneles grandes sellados sin costuras, diseñada para optimizar la aerodinámica y ofrecer un vuelo más estable y preciso», informó la Liga en un comunicado. «La principal novedad se encuentra en su diseño visual, inspirado en los balones que protagonizaron el fútbol de finales de los años 90. Su base blanca con gráficos negros geométricos evoca el estilo característico de aquella época, reinterpretado con una estética actual», describe la firma.

Las camisetas retro de los equipos

Las camisetas retro de la Liga fueron presentadas el pasado jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid. Durante el desfile, en el que participaron algunas leyendas de la liga española, se pudieron ver las camisetas retro que portarán equipos como Villarreal, Athletic Club, Alavés, Elche u Osasuna.

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Así será la equipación de los árbitros

Los árbitros también vestirán retro durante esta jornada en Primera División y Segunda División. Los colegiados estarán ataviados con camisetas «noventeras», como se pudo ver en la presentación de la jornada retro.

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Así será el grafismo de TV para la jornada retro

La retransmisión de televisión también será retro en esta jornada 31 de la Liga EA Sports «La experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital, mientras que distintas activaciones físicas y digitales amplificarán el alcance de la jornada, antes y después de la misma», informó la Liga en un comunicado.