Los árbitros del España – Argentina: quiénes son y quién está en el VAR en el partido de la final del Mundial 2026

España y Argentina se enfrentarán este domingo en la final del Mundial 2026 para ser el nuevo Campeón del Mundo. Un partido que verán millones de personas y donde se vivirá mucha tensión hasta el final. Es por ello que, pese a que las selecciones están concentradas en el partido, muchos ojos estarán puestos en los árbitros que dirigirán el partido. Una designación que esconde alguna que otra polémica de algunos de ellos.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador. En este Mundial destacó por expulsar al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada ‘ley Vinicius’.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010, dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos. España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Más allá de lo deportivo, lo más interesante es su escandaloso pasado, ya que en 2020 fue detenido por presuntos vínculos con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas. La detención tuvo lugar el 29 de mayo de 2020, en plena pandemia, cuando todos los países europeos tenían restricciones por el covid-19. El esloveno se encontraba en un local en la ciudad bosnia de Bijeljina, donde había 26 hombres y nueve mujeres cuando de repente entró la policía. Durante la redada se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. Vincic fue encarcelado por estar presente en el local vinculado con la red criminal.

El alemán Bastian Dankert estará en el VAR del España-Argentina

Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado. En el VAR estará el alemán Bastian Dankert. Es un colegiado de 46 años con amplia experiencia a nivel internacional por su manejo del videoarbitraje. Fue uno de los pioneros en Rusia 2018 cuando el sistema se puso en marcha.

Más de 450 partidos en sus espaldas en Bundesliga, Champions y la Liga de Naciones. Una de sus últimas polémicas fue la Eurocopa 2024, cuando pitaron un polémico penalti a Harry Kane contra Inglaterra ante Holanda en semifinales. El que se encarga de revisar las jugadas clave, como penaltis, fuera de juego y demás acciones que precisen de videoarbitraje.