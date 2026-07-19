¿Por qué se dice Nueva Jersey si la final del Mundial se juega en Nueva York?

La final del Mundial, que disputan este domingo España y Argentina, tiene una duda para muchos aficionados. ¿Dónde se juega exactamente? Y es que se ha dado por hecho que este partido de fútbol es en Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero técnicamente no es así. ¿Por qué se habla de Nueva Jersey como el lugar de esta final del Mundial 2026?

Nueva Jersey es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América (además de Washington D.C., su capital). Limita, entre otros, con el estado de Nueva York, en el que se encuentra la ciudad de Nueva York. Es aquí donde está la duda.

La ciudad de Nueva York limita justo con el estado de Nueva Jersey y el estadio de la final, llamado MetLife Stadium, está oficialmente en Nueva Jersey (y no en la ciudad de Nueva York), concretamente en la localidad de East Rutherford, que viene a ser un lugar que colinda con Nueva York, pero sin pertenecer oficialmente a Nueva York y, además, que forma parte de otro estado.

Así, la FIFA, para evitar suspicacias, utiliza los dos nombres para este estadio y lo llama oficialmente New York / New Jersey Stadium (Estadio de Nueva York / Nueva Jersey). Ese es el motivo por el que se habla de Nueva Jersey para esta final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

En el Metlife Stadium, con capacidad para más de 83.000 espectadores, juegan habitualmente los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Es decir, dos equipos de Nueva York. En este Mundial ha acogido ocho partidos contando la final: cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos, otro de octavos y esta gran final entre España y Argentina que se juega este domingo.