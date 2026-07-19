El BOE lo confirma ¿Es festivo en España el lunes si la selección gana el Mundial 2026?

La selección española afronta este domingo uno de los partidos más importantes de su historia. España y Argentina se enfrentan en la gran final del Mundial 2026, un duelo que mantiene en vilo a millones de aficionados y que podría dar a la Roja su segundo título mundial, 16 años después del conseguido en Sudáfrica 2010. Ante un acontecimiento de semejante magnitud, muchos ciudadanos se hacen la misma pregunta: ¿será festivo el lunes en España si la selección gana el Mundial?

La respuesta es clara: no. Independientemente del resultado de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el lunes no será declarado festivo y la actividad laboral, escolar y administrativa continuará con total normalidad en todo el país.

Es habitual que, en los días previos a una gran final de fútbol, surjan rumores en redes sociales sobre la posibilidad de que el Gobierno decrete un día festivo si la selección conquista el campeonato. Sin embargo, en España la creación de un festivo nacional requiere un procedimiento administrativo y legal que no puede improvisarse de un día para otro.

De hecho, el calendario laboral de 2026 ya está fijado y el lunes posterior a la final del Mundial no figura entre los festivos nacionales. Tampoco existe ningún anuncio oficial por parte del Gobierno ni de las comunidades autónomas que haga pensar en una modificación de última hora.

Eso no significa que no vaya a haber celebraciones si España consigue levantar la Copa del Mundo. En caso de victoria, lo previsible es que miles de aficionados salgan a las calles de numerosas ciudades para celebrar el éxito de la selección española. Además, la Real Federación Española de Fútbol organizaría previsiblemente los tradicionales actos de homenaje, con un recorrido de los jugadores por Madrid y la recepción institucional correspondiente, como ya ocurrió tras el histórico Mundial de 2010 y la Eurocopa.

La final del Mundial 2026 enfrenta a dos de las grandes potencias del fútbol internacional. España llega tras eliminar a Francia en semifinales, mientras que Argentina hizo lo propio ante Inglaterra. El encuentro, que se disputa en Estados Unidos, decidirá qué selección levanta el trofeo más prestigioso del fútbol y pone el broche de oro a un campeonato que ha batido récords de participación con el nuevo formato de 48 selecciones.

La expectación es máxima y millones de españoles seguirán el partido con la esperanza de volver a ver a la Roja campeona del mundo. No obstante, quienes tengan que madrugar el lunes para trabajar o acudir a clase deberán hacerlo con normalidad, independientemente del desenlace del encuentro.

Por tanto, aunque España consiga vencer a Argentina y proclamarse campeona del Mundial 2026, el lunes no será festivo en España. La celebración, si llega, quedará para las plazas, las fuentes y las calles de todo el país, pero el calendario laboral no sufrirá cambios de última hora.