¿Qué camiseta lleva hoy Argentina en el partido contra España? Así es la equipación para la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 ya tiene definidos todos los detalles, incluido uno de los aspectos que más interés despierta entre los aficionados antes del pitido inicial: la equipación con la que saltarán al terreno de juego Argentina y España. La FIFA confirmó oficialmente el código de vestimenta para el encuentro por el título que se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ambas selecciones buscarán proclamarse campeonas del mundo.

La vigente campeona defenderá la corona con su uniforme tradicional, recuperando la combinación que ha utilizado en la mayor parte del torneo. España, por su parte, también dejará atrás la indumentaria alternativa empleada en semifinales para regresar a sus colores habituales en la cita más importante del campeonato.

La decisión de la FIFA hace que ambos equipos afronten la final con sus primeras equipaciones, un detalle que, además de mantener la identidad de ambas selecciones, deja varias coincidencias con finales recientes que permanecen muy presentes en la memoria de los aficionados.

Argentina volverá a vestir su clásica camiseta albiceleste, mientras que España lucirá nuevamente su reconocible uniforme rojo con pantalón azul para disputar el partido que decidirá al campeón del Mundial 2026.

Argentina recupera su camiseta habitual para la gran final

Después de utilizar la segunda equipación en la semifinal frente a Inglaterra, la selección dirigida por Lionel Scaloni volverá a su camiseta principal para medirse a España.

La FIFA confirmó que Argentina jugará con la tradicional camiseta de franjas celestes y blancas, acompañada de pantalón blanco y medias también blancas. Se trata de la misma combinación que el equipo ha empleado en la mayoría de sus compromisos durante este Mundial 2026.

Únicamente hubo tres excepciones durante el torneo. En los dos últimos partidos de la fase de grupos modificó parcialmente su equipación, utilizando medias azules frente a Austria y recurriendo a la segunda contra Jordania. Posteriormente, en la semifinal ante Inglaterra volvió a cambiar completamente de uniforme al disputar el encuentro con la camiseta suplente de color azul predominante.

Sin embargo, frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, la selección argentina ya había utilizado exactamente la misma combinación que lucirá en la final: camiseta titular, pantalón blanco y medias blancas.

Una equipación con un recuerdo muy especial

La elección de esta equipación también guarda una evidente carga simbólica para la selección argentina. La combinación de camiseta albiceleste con pantalón y medias blancas fue la utilizada en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, el encuentro que permitió a la Albiceleste conquistar su tercera estrella.

No es la única coincidencia con aquella histórica noche en Lusail. El Dibu Martínez volverá a vestir completamente de verde, tanto en la camiseta como en el pantalón y las medias.

Ese mismo color acompañó al portero argentino durante gran parte del Mundial de Qatar 2022 y también estuvo presente en las finales de la Copa América de 2021 frente a Brasil y de 2024 contra Colombia. Además, esta será la quinta ocasión en los ocho encuentros disputados por Argentina en este Mundial en la que emplee exactamente esta combinación de colores.

España también recupera su primera equipación

La selección española también regresará a su equipación principal para afrontar la final. Después de disputar la semifinal frente a Francia con la segunda camiseta, el conjunto español volverá a vestir su tradicional camiseta roja.

El diseño presenta una base completamente roja con finas líneas verticales amarillas inspiradas en la bandera de España y en el escudo de la Real Federación Española de Fútbol.

La equipación incorpora detalles en azul marino tanto en las mangas como en el cuello, además de pequeños acabados en tonos dorados y burdeos. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción «ESPAÑA», destacando especialmente la letra Ñ.

La indumentaria se completa con pantalón azul y medias del mismo color, una combinación que acompañará al equipo español en la final del Mundial.

En cuanto al guardameta español, Unai Simón defenderá la portería vestido de color turquesa, mientras que el equipo arbitral lucirá uniforme negro con detalles dorados.