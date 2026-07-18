España se lo toma con humor: «La última vez que no entrenamos ganamos 1-7»

La suspensión del último entrenamiento de España antes de la final del Mundial por la tormenta eléctrica ha podido generar cierta inquietud desde fuera. Sin embargo, dentro de la expedición nadie le concede la más mínima importancia. Y no sólo porque la FIFA activó el protocolo de seguridad o porque el trabajo previsto para la víspera ya era de baja carga tras casi 50 días de concentración. También porque en el vestuario recuerdan un precedente que terminó siendo inolvidable.

Hay que remontarse a septiembre de 2023, en la previa del partido frente a Georgia de clasificación para la Eurocopa. Aquel día, la selección vivió una de las situaciones más surrealistas que se recuerdan. El avión que trasladó a la expedición desde Madrid despegó dejando en Barajas el baúl con las botas personalizadas de todos los futbolistas y los guantes de los porteros. Cuando el equipo llegó al estadio Boris Paichadze de Tiflis para entrenarse descubrió que era imposible completar la sesión prevista. Luis de la Fuente tuvo que cancelar el trabajo con balón y los internacionales apenas pudieron realizar estiramientos y ejercicios físicos con zapatillas deportivas, mientras un intenso diluvio terminaba de arruinar el entrenamiento.

La Federación reaccionó de urgencia fletando un vuelo privado para trasladar exclusivamente el material olvidado desde Madrid hasta Georgia. Las botas llegaron de madrugada al hotel de concentración y el problema quedó resuelto apenas unas horas antes del encuentro.

Lo curioso llegó después. Aquella accidentada víspera no tuvo ninguna consecuencia deportiva. Más bien todo lo contrario. España firmó una exhibición histórica al imponerse por 1-7 a Georgia, en un partido que quedó para siempre en la memoria del fútbol español porque también supuso el debut oficial y el primer gol de Lamine Yamal con la selección absoluta, convirtiéndose en el jugador más joven en conseguirlo.

El humor de España

Precisamente ese recuerdo fue recuperado este sábado con mucho humor dentro de la concentración española. Preguntado por si la cancelación del entrenamiento podía afectar al equipo, un miembro del cuerpo técnico respondió entre risas: «La última vez ganamos 1-7». La conversación continuó en el mismo tono. «Después de 50 días… tampoco iban a entrenar mucho», bromeó, antes de rematar con una frase que refleja el ambiente de absoluta tranquilidad que reina en la expedición: «Era por daros imágenes a vosotros».

Mientras Argentina sí pudo completar su sesión prevista, en España nadie se altera. Los futbolistas realizaron trabajo de activación bajo techo, siguieron con su rutina habitual y mantienen intacto el plan para la gran final. En el vestuario lo tienen claro: a estas alturas del torneo, una sesión menos no cambia absolutamente nada. Si acaso, alimenta la superstición. Porque la última vez que el destino le jugó una mala pasada a España en la víspera de un partido, la respuesta sobre el césped fue una goleada para la historia.