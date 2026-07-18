Las autoridades metereológicas de Nueva York alertan de tormentas eléctricas e inundaciones en la víspera de la final del Mundial

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos han activado este sábado avisos por tormentas severas, inundaciones repentinas y una posibilidad puntual de tornados en el área metropolitana de Nueva York y parte de Nueva Jersey, justo en la víspera de la final del Mundial que este domingo disputan allí España y Argentina. Este riesgo de inclemencias ya ha provocado que este sábado se suspendiera el entrenamiento de la Selección española.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA, las condiciones atmosféricas favorecerán varias rondas de lluvia intensa, ráfagas de viento destructivas y tormentas eléctricas a partir de las 10:00 horas de la mañana, lo que podría generar retrasos y cancelaciones de vuelos, así como congestión en las principales vías de acceso a la ciudad. El riesgo ha sido estimado como elevado, en categoría 3 de 5 para fenómenos severos.

No hay especial riesgo de que aparezcan tornados, pero los vientos sí podrían superar los 96 kilómetros por hora, con capacidad de derribar árboles, arrancar ramas y provocar cortes de electricidad, sobre todo durante la tarde y las primeras horas de la noche. Otro motivo de preocupación es el riesgo de inundaciones repentinas, ya que la lluvia podría caer con una intensidad de hasta cinco centímetros por hora, generando acumulaciones importantes de agua en calles y carreteras, además de crecidas en ríos y arroyos.

De este modo, el Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) ha pedido a los residentes de zonas vulnerables que se trasladen a lugares elevados si es necesario y que eviten entrar a sótanos inundados o circular por vías cubiertas de agua.

«Se prevén lluvias intensas en la ciudad de Nueva York que podrían causar inundaciones repentinas en sótanos y representar un peligro mortal. Esté preparado para subir a un piso superior si es necesario y evite las carreteras anegadas», señala la agencia municipal en un comunicado.

Para el horario previsto de inicio de la final del Mundial, a las 15:00 horas del domingo en Nueva Jersey, 21:00 h en la España peninsular, se se prevé una temperatura de 29 grados en el Metlife Stadium.

La suspensión del entrenamiento de España responde al protocolo estadounidense frente a tormentas eléctricas, especialmente estricto en instalaciones deportivas. Ante la detección de actividad eléctrica en las inmediaciones, cualquier entrenamiento o evento al aire libre debe paralizarse de forma inmediata hasta que desaparezca el riesgo. España, que ya había completado todos los aspectos tácticos durante las sesiones anteriores y recuperó a Lamine Yamal y Pedro Porro para la gran final, afronta así la última jornada de preparación sin mayores contratiempos y con los 26 internacionales disponibles para intentar conquistar el Mundial.