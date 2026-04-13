Chile rompe los récords: construye 195 km de tuberías para llevar agua del mar a una mina a 4.400 metros de altitud

A veces cometemos el error de pensar que los mega proyectos de ingeniería sólo son viables en países como China o Arabia Saudí, que recientemente construyó una presa inmensa. Sin embargo, en lugares como Chile también desafían a la naturaleza para mejorar su industria.

Por ejemplo, han desarrollado un sistema capaz de transportar agua desalada desde el océano hasta una mina ubicada a más de 4.400 metros de altitud. Es decir, es uno de los proyectos más ambiciosos vinculados a la crisis hídrica.

De hecho, el proyecto de ingeniería chileno está considerado una posible vía hacia la minería sostenible. Las obras tienen la firma de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y son una realidad: el 99,5% de la construcción ya está hecha.

Chile crea un mega proyecto de 195 kilómetros para usar agua del mar en la mina

Aunque no durará eternamente, la minería sigue siendo uno de los negocios más lucrativos. Por ello Chile se ha puesto como objetivo convertirla en una industria sostenible.

La Compañía ha creado una red de tuberías gigantesca con una extensión de 195 kilómetros. Todo para conseguir conectar la costa del Pacífica con una mina situada en plena cordillera de los Andes.

El agua se capta en la zona costera de Patache, donde han construido una planta desaladora capaz de procesar hasta 1.050 litros por segundo mediante tecnología de ósmosis inversa. Desde allí comienza un recorrido extremo que pone a prueba los límites de la ingeniería moderna.

El sistema de impulsión debe salvar un desnivel de más de 4.000 metros, lo que obliga a utilizar estaciones de bombeo de alta potencia distribuidas a lo largo del trazado.

Además, las tuberías atraviesan zonas desérticas, áreas montañosas y condiciones climáticas adversas, con temperaturas extremas y fuertes vientos.

El proyecto de ingeniería chileno para no depender del agua continental en la minería

La clave del proyecto no sólo es el tamaño, sino su impacto ambiental. Chile es uno de los grandes productores de cobre del mundo, pero su modelo de extracción es insostenible si no se solventa la crisis hídrica, especialmente en el norte del país.

Con esta infraestructura han dado con la tecla. El objetivo es que Collahuasi opere utilizando íntegramente agua desalada, lo que reduciría la presión en los acuíferos, en los ríos y en las comunidades locales.

Hay que tener en cuenta que el agua es un recurso estratégico en la minería de Chile, al mismo nivel que la energía. Por si fuera poco, el propio mercado demanda cada vez mayores estándares de sostenibilidad.

Pero lo más importante es que estas tuberías kilométricas consiguen extender la vida útil de la mina durante al menos dos décadas, lo que garantiza que Chile sea siendo puntera en la extracción de cobre.

Chile invierte más de 3.000 millones de euros para garantizar la minería de cobre

Las empresas privadas mineras en Chile saben que se juegan el futuro del sector en decisiones estratégicas como esta. Gracias a ello han invertido más de 3.000 millones de euros, lo que refleja la magnitud de la obra.

La combinación de desalación, transporte a gran altitud y eficiencia operativa marca un antes y un después en el sector. Y son un ejemplo mundial: cada vez más proyectos en regiones áridas miran hacia soluciones similares para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Ya no podemos decir únicamente que Chile lidera la producción de cobre, sino que también se posiciona como pionero en innovación minera.