¿Por qué un árbitro europeo pita la final del Mundial 2026 si juega España?

Un árbitro europeo, en este caso esloveno, Slavko Vincic, será el encargado de pitar la gran final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio entre España y Argentina. Muchos se han sorprendido porque, al jugar un equipo europeo la final, el colegiado sea del mismo continente. Pero no es algo tan extraño, ya que sucedió en la final de la última Copa del Mundo.

En la final del Mundial de Qatar 2022, el árbitro también fue europeo y uno de los dos finalistas era europeo, Francia. También frente a la Argentina de Leo Messi. El colegiado fue el polaco Marciniak. Y es que no hay ninguna norma escrita en la FIFA para que un colegiado europeo no pueda pitar un partido de un equipo europeo. En esa misma Copa del Mundo de hace tres años y medio, un árbitro español, Mateu Lahoz, arbitró un Holanda – Argentina.

Mientras el colegiado no sea de ese mismo país, es decir, de España o de Argentina, el árbitro puede ser del mismo continente. En este caso, los árbitros europeos son los mejor preparados para este tipo de citas. La FIFA ha elegido al esloveno Vincic porque considera que es el mejor en este aspecto y no hay ningún problema para que arbitre a España ante la Selección argentina.

Polémica con el árbitro de la final del Mundial 2026

El árbitro esloveno, que no ha tenido un gran año, ha sido premiado con dirigir el partido más importante de su carrera. Pero lo más interesante es su escandaloso pasado, ya que en 2020 fue detenido por presuntos vínculos con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas.

La detención tuvo lugar el 29 de mayo de 2020, en plena pandemia, cuando todos los países europeos tenían restricciones por el covid-19. El esloveno se encontraba en un local en la ciudad bosnia de Bijeljina, donde había 26 hombres y nueve mujeres cuando de repente entró la policía. Durante la redada se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. Vincic fue encarcelado por estar presente en el local vinculado con la red criminal.

De hecho, el colegiado intentó escapar cuando entró la policía. Se subió a una barca por el río de la ciudad junto a otras tres personas y la presunta líder de la red, la proxeneta Tijana Maksimovic, pero las autoridades interceptaron el bote y les arrestaron de manera preventiva junto a otras 30 personas que estaban en el lugar de los hechos.

El árbitro fue liberado pocas horas después tras prestar declaración. Dijo que no sabía nada de las actividades ilegales que estaban llevando a cabo en el local y que sólo había aceptado una invitación a comer con socios comerciales. Y la policía decidió dejarle en libertad tras comprobar su coartada.