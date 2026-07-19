¿A qué hora es el descanso de la final del Mundial y cuándo son las actuaciones?

La final del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol y tendrá lugar en Nueva York. Por primera vez, la FIFA ha decidido incorporar un auténtico espectáculo de medio tiempo, siguiendo el exitoso modelo de la Super Bowl. El encuentro, que enfrentará a España y Argentina este domingo en el MetLife Stadium, no sólo coronará al nuevo campeón del mundo, sino que también reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional en un show sin precedentes.

La gran final comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será aproximadamente a las 21:45 horas cuando llegue uno de los momentos más esperados de la noche. Todo dependerá del tiempo añadido que conceda el árbitro al término de la primera mitad, pero será entonces cuando el balón deje paso a la música en un espectáculo diseñado para hacer historia.

A diferencia de cualquier otra final mundialista, el descanso no tendrá la duración habitual de 15 minutos. La FIFA ha decidido ampliarlo hasta 17 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario sobre el césped sin afectar al desarrollo del encuentro. Dentro de ese tiempo, el concierto tendrá una duración aproximada de 11 minutos, siguiendo un formato muy similar al que cada año conquista a millones de espectadores durante la Super Bowl.

Chris Martin y Coldplay, los cerebros del espectáculo detrás del Mundial 2026

Aunque muchos aficionados esperaban ver un concierto completo de Coldplay, la banda británica desempeñará un papel diferente. Será Chris Martin, su vocalista, quien ejerza como director artístico del espectáculo. El músico ha trabajado durante meses junto a la FIFA y la organización Global Citizen para diseñar un evento de alcance mundial y seleccionar a los artistas que actuarán durante el descanso.

El objetivo es convertir la final del Mundial en un acontecimiento que trascienda el deporte y reúna frente al televisor a millones de espectadores atraídos tanto por el fútbol como por la música.

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber encabezan el cartel

El cartel estará liderado por Shakira, una artista íntimamente ligada a los Mundiales de fútbol gracias a himnos inolvidables como Waka Waka que se convirtió en la banda sonora del Mundial de Sudáfrica 2010, o La La La. Su regreso promete ser uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Junto a ella estará Madonna, la «Reina del Pop», que aportará toda su experiencia sobre los grandes escenarios en una actuación que promete un importante despliegue visual y coreográfico.

El espectáculo también contará con la presencia de BTS, el fenómeno global del k-pop. La participación de la banda surcoreana busca conectar con millones de seguidores repartidos por todo el planeta y reforzar el carácter internacional del evento.

A ellos se suma Justin Bieber, otra de las grandes estrellas de la música pop, que volverá a actuar en un escenario de repercusión mundial tras varios años centrado en proyectos personales.

Un cierre por todo lo alto

La música no terminará con el descanso. Una vez concluya la final y antes de la entrega del trofeo, la FIFA ha preparado una ceremonia de clausura con nuevas actuaciones protagonizadas por Post Malone, Laura Pausini y Jennifer Hudson, que pondrán el broche de oro a una noche histórica.

Con este innovador formato, la FIFA busca que la final del Mundial 2026 no sea solo un partido de fútbol, sino un espectáculo global capaz de competir con los mayores eventos del entretenimiento. Todo está preparado para que, durante unos minutos, el balón ceda el protagonismo a la música en una cita que promete quedar para siempre en la historia de la Copa del Mundo.