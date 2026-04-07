Rapapolvo de la Audiencia Nacional a Tebas: engañó al hacer creer que el parón de futbolistas era por «la paz»

La Audiencia Nacional, en la sentencia en la que deja en ridículo a la Liga de Javier Tebas al rechazar que el paro de 15 segundos que los futbolistas hicieron en protesta por el partido en Miami fuera una huelga ilegal, recoge también otro palo a la Liga. Lo hace cuando recoge cómo el organismo dirigido por Javier Tebas engañó a los espectadores al hacerles creer que ese parón podía tener relación con un apoyo a la paz por el conflicto en Palestina.

En concreto, durante ese parón que hicieron los futbolistas en la novena jornada de Primera División, la Liga puso en su realización mensajes que engañaban al espectador. Uno de ellos fue el de «compromiso por la paz», haciendo ver que durante esos segundos no se jugara al fútbol (y los futbolistas estuvieran parados) tenía relación con Palestina y ese compromiso por la paz.

Así, la Audiencia Nacional recoge que la Liga de Tebas trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta (que era la protesta por el partido de Liga en Miami) con ese mensaje de la paz, lo cual, en la práctica, es un engaño urdido por parte de la Liga. En algunos partidos se puso ese mensaje mostrando el parón de los futbolistas o en otro ni se enfocó la imagen.

En la sentencia de la Audiencia Nacional, contra la que se puede interponer recurso de Casación ante el Tribunal Supremo (algo que ya ha anunciado la Liga que hará), se explica que el parón de los futbolistas por el partido en Miami fue legal. En concreto, fue una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical.

La Liga, que se lleva un buen rejonazo con esta sentencia, argumentó que ese parón les causó un perjuicio de 8,7 millones de euros, algo que el tribunal dice que tuvo «nula trascendencia», ya que el desarrollo de la jornada se hizo con normalidad. Además, la Liga pedía que se declarara como huelga ilegal ese parón, algo que, tal y como dice la Audiencia Nacional, fue totalmente legal.