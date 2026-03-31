El TAD reinicia su expediente a Tebas: tres meses más de investigación por revelación de secretos

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha puesto en marcha un nuevo procedimiento disciplinario contra Javier Tebas, máximo responsable de la Liga, después de que el proceso anterior quedara cerrado en febrero sin ningún tipo de pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La decisión de una nueva prórroga, adoptada el pasado 26 de marzo, supone reactivar formalmente una investigación que ya acumulaba un largo historial de irregularidades procesales y que tiene como eje central la presunta filtración de datos financieros confidenciales del FC Barcelona.

El TAD inició un primer procedimiento en noviembre de 2025 pero la ley establece que los expedientes disciplinarios deben resolverse en un plazo máximo de tres meses desde su apertura, y ese límite se superó sin que el Tribunal dictara ninguna resolución. El 24 de febrero, el proceso se cerró sin pronunciamiento. En su resolución del 26 de marzo, el propio TAD reconoció la caducidad de aquel procedimiento y ordenó su archivo, amparándose en la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo. La ausencia de cualquier explicación sobre los motivos de esa parálisis ha alimentado el debate sobre la solidez del caso.

El TAD vuelve abrir expediente contra Javier Tebas, le atribuye una infracción muy grave, que conlleva la destitución del puesto 👇 pic.twitter.com/pumw5sLR18 — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) March 31, 2026

Pese al archivo del expediente anterior, el TAD ha decidido abrir uno nuevo al considerar que la infracción presuntamente cometida por Tebas todavía no ha prescrito. Dado que se trata de una infracción catalogada como «muy grave» al amparo del artículo 76.2.a) de la Ley del Deporte de 1990, el plazo de prescripción aplicable es de tres años, y el Tribunal entiende que ese período aún no ha transcurrido desde la fecha en que se produjeron los hechos investigados. Para tramitar el nuevo procedimiento, se ha designado como instructor a Jaime Caravaca Fontán y como secretaria a Mónica Morillas Padrón.

Tebas dispone ahora de diez días hábiles, a contar desde la notificación oficial del acuerdo de incoación del TAD, para presentar sus alegaciones. Si no lo hace dentro de ese plazo, el propio escrito de apertura podrá ser considerado propuesta de resolución. Las posibles consecuencias para el presidente de la Liga abarcan un abanico que va desde la amonestación pública hasta la destitución del cargo, pasando por la inhabilitación temporal de entre dos meses y un año.

Para entender el alcance de este expediente hay que remontarse al 2 de abril de 2025, cuando la Liga publicó en su web oficial un comunicado en el que detallaba que el Barcelona había incumplido las normas del control económico y que, además, no había contabilizado en plazo cerca de 100 millones de euros vinculados a la venta de 475 palcos VIP del Camp Nou.

El club catalán respondió cinco días después con un escrito en el que señalaba directamente a Tebas por haber vulnerado el deber de confidencialidad al que está sujeto en su condición de responsable de la competición, y exigió que ese comunicado fuera retirado de todos los canales oficiales de la patronal. La Liga acabó accediendo y eliminó el contenido.

No obstante, el asunto no quedó ahí. Miguel Galán, presidente de CENAFE, presentó en agosto del año pasado una denuncia formal ante el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en la que solicitaba la destitución de Tebas por la comisión de cinco infracciones muy graves. A juicio de Galán, la publicación del comunicado implicaba revelar información protegida que el Barça había entregado a la Liga en cumplimiento de la normativa presupuestaria interna de la competición.

La denuncia no se limitaba al comunicado, sino que también abarcaba declaraciones posteriores de Tebas en redes sociales y medios de comunicación, en las que supuestamente se divulgaron detalles sobre cambios de auditores, la situación patrimonial del club y comunicaciones internas del propio CSD.