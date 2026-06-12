Olivia Rodrigo descoloca a sus fans al confesar que ha perdido el 60% de audición en un oído

Este viernes, 12 de junio, Olivia Rodrigo ha vuelto a marcar un nuevo hito en su carrera profesional. La artista, de 23 años, se ha convertido en uno de los mayores referentes de la actualidad en la industria del Pop. Una carrera profesional que está celebrando el lanzamiento de su tercer proyecto discográfico, You seem pretty sad for a girl so in love. Un disco muy esperado por sus fans, que ya deseaban escuchar nuevos temas de la cantante. Por ello, recientemente, la artista se ha dedicado a conceder entrevistas para promocionar su nuevo trabajo.

De esta manera, el pasado 10 de junio, Olivia Rodrigo le concedió una entrevista a Kiss FM UK. Un encuentro con los presentadores, Tyler West y Chloe Burrows, donde la joven habló un poco de este nuevo disco y de lo que ha supuesto para ella. Asimismo, uno de los comunicadores le preguntó por What’s Wrong with Me?, uno de los nuevos sencillos que componen este proyecto. «¿Qué te pasa realmente?», le preguntaron con humor. Ante ello, la cantante se sinceró por completo. Y es que terminó aportando un dato desconocido de ella.

Olivia Rodrigo confiesa que tiene problemas de audición

«Hay bastante que está mal conmigo», comenzó diciendo entre risas. «De hecho, soy como un 60 % sorda en mi oído izquierdo. Así que, si te sientas de este lado (señaló su izquierda) y tratas de contarme un secreto, no podría entender lo que estás diciendo. Así que, si me cuentas un secreto, ve al oído derecho», explicó. Una confesión que no dejó indiferentes a los presentadores.

«¡Eso es increíble porque eres cantante y siempre tienes auriculares!», comentó Burrows, sorprendida. «¡Eso es una locura!», agregó, pero los que sí se han preocupado con la información han sido los fans de Rodrigo. Y es que sus seguidores no sabían de esta situación.

‘You seem pretty sad for a girl so in love’, así es el disco de Olivia Rodrigo

En la madrugada de este 12 de junio, el mundo entero ha tenido la oportunidad de escuchar You seem pretty sad for a girl so in love. El nuevo disco de Olivia Rodrigo ha llegado de la mano de un total de 13 canciones. Un repertorio de temas que dan el pistoletazo de salida con drop dead, uno de los singles que ya presentó hace unas semanas.

Así pues, durante 51 minutos, el oyente tiene la oportunidad de escuchar temas como stupid song, the cure, less, purple, my way, entre otros. Un disco muy diferente a lo presentado anteriormente, pero que refleja perfectamente el gran crecimiento artístico que ha tenido la cantante a lo largo de estos años.