El Barcelona se empeña en el ‘caso Pubill’ a pesar del varapalo de la UEFA: «Nuestros servicios jurídicos…»

Rafa Yuste atendió a los medios de comunicación desde la comida de directivas en el centro de la capital previa al Atlético de Madrid-Barcelona de Champions justo después de Enrique Cerezo e insistió en que el club blaugrana no da carpetazo al asunto de la jugada polémica de Pubill en el duelo de ida a pesar del duro comunicado de la UEFA rechazando su queja.

«Este tema lo está valorando nuestros servicios jurídicos. Deben ver los fundamentos por los que rehazan esta queja y una vez se valore todo esto, se actuará en consecuencia», declaró Rafa Yuste contestando al duro comunidado de la UEFA. Por lo tanto, el Barcelona no cierra este asunto.

Rafa Yuste también valoró la polémica con el césped del Metropolitano: «No me preocupa el tema del césped. La UEFA ha mantenido una reunión esta mañana con los dos clubs y queda claro que todo estará bien. Hay confianza absoluta. No es que nos quejáramos, es que hay unas normas que deben aplicarse. Deben cumplirse los criterios de la UEFA y ya está. Eso es lo que nosotros pedíamos, nada más».

«Soy muy optimista, siempre con la prudencia, pero he tenido la oportunidad de ir con el grupo, ver el entreno y veo las caras de convicción, de que se puede hacer y aquí venimos a conseguirlo», terminó declarando Rafa Yuste convencido de que el Barcelona puede remontar el 0-2 de la ida esta noche en el Metropolitano.